投資智慧王競賽 報名隊伍破千

2019-10-17 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



證交所主辦第16屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，自10月1日開放報名，兩周內吸引全國54所大專院校、超過1,100隊伍完成填表，其中，朝陽科技大學、僑光科技大學、中國科技大學和樹德科技大學等達到百隊以上，預期今年賽況更加激烈。

證交所表示，今年競賽一律採網路報名，截止日到11月11日，鼓勵有興趣的學生把握機會。

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網路初賽預計11月27日至29日舉行，選出各區網路初賽的前八名晉級隊伍和八隊外卡身分共40隊，將進一步受邀於12月24日在證交所場地參加「複賽暨總決賽」，爭取最高榮譽。

證交所指出，本屆除了各分區前八名隊伍可獲得獎勵，新增所有參賽隊伍（不分區）成績前48隊優秀隊伍，也能獲得2,000元獎學金；另本屆也大幅提高冠亞軍獎金，分別從6萬元和2萬元，提高到10萬元及3萬元。

競賽開放各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），以三人一隊踴躍組隊報名參加，可同校不限年級、系所，大學及碩博士生也能混搭，詳細辦法洽活動官網（https://wisdom.sfi.org.tw）。