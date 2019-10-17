親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

《我們與惡的距離》橫掃金鐘後，社會往前進了嗎？

願景／德國人最無法忍受的事 別讓燃煤壞了啤酒

投資智慧王競賽 報名隊伍破千

2019-10-17 11:46經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

證交所主辦第16屆「校園證券投資智慧王」競賽活動，自10月1日開放報名，兩周內吸引全國54所大專院校、超過1,100隊伍完成填表，其中，朝陽科技大學、僑光科技大學、中國科技大學和樹德科技大學等達到百隊以上，預期今年賽況更加激烈。

證交所表示，今年競賽一律採網路報名，截止日到11月11日，鼓勵有興趣的學生把握機會。

網路初賽預計11月27日至29日舉行，選出各區網路初賽的前八名晉級隊伍和八隊外卡身分共40隊，將進一步受邀於12月24日在證交所場地參加「複賽暨總決賽」，爭取最高榮譽。

證交所指出，本屆除了各分區前八名隊伍可獲得獎勵，新增所有參賽隊伍（不分區）成績前48隊優秀隊伍，也能獲得2,000元獎學金；另本屆也大幅提高冠亞軍獎金，分別從6萬元和2萬元，提高到10萬元及3萬元。

競賽開放各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍、交換生），以三人一隊踴躍組隊報名參加，可同校不限年級、系所，大學及碩博士生也能混搭，詳細辦法洽活動官網（https://wisdom.sfi.org.tw）。

證交所大專
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

富邦金與全球企業交流 帶動正向改變

2019-10-17 03:42

富邦金永續經營 國際發光

2019-10-17 03:42

尹衍樑兒代掌南山 金管會2次面試

2019-10-17 00:28

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

香港情勢趨壞 央行盯香港資金移動

2019-10-16 23:45

國銀大陸分行有盈餘 要打銷逾放

2019-10-16 23:45

中壽應對IFRS 17 不須增資

2019-10-16 23:26

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23

開放銀行首階段API上線 估明春啟動

2019-10-16 23:20

開放銀行TSP業者 麻布記帳合作夥伴最多

2019-10-16 23:17

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27
看更多

熱門文章

台燿出包 Google伺服器鏈大亂

2019-10-17 01:09

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

LINE Pay一卡通帳戶斷網2個多小時 17日將辦回饋活動

2019-10-17 00:05

被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

蘇花改將通車 台泥和平生態循環工廠搶明年Q1開放

2019-10-16 18:28

鴻海攻5G 亞太電信做先鋒

2019-10-16 14:45

Google伺服器鏈大亂 聯茂有望扮救火隊

2019-10-16 23:43

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

被離職的老董 如何站起來打進特斯拉供應鏈

2019-10-17 10:13

燦坤精選門市推出小米手環4 加1元多1件

2019-10-16 17:17

新iPhone降價賣 恐衝擊蘋果獲利

2019-10-17 02:04

國銀大陸分行 須提足備抵呆帳

2019-10-16 23:50

共創三贏局面！金管會「開放API平台」正式上線

2019-10-16 18:08

贈與稅改課受贈人…三情況

2019-10-17 03:25

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

建構媲美星、港財管新方案 金管會兩大鬆綁

2019-10-16 23:49

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

大企業投資美國威州未見成果 和工程師不足有關？

2019-10-17 09:51

蔡總統：將從三大方向 助工具機業者轉型升級

2019-10-16 20:34

鴻海：5G企業專網要專頻

2019-10-16 23:54

全台最大智能旅店「浮雲客棧」進駐逢甲商圈

2019-10-16 22:45

realme旗艦機亮相 台廠供應鏈Q4進補

2019-10-16 14:45

總統：三方向著手 挺工具機業者升級

2019-10-16 23:47

鴻海呂芳銘首次表態：專網要「專頻」 越快越好

2019-10-16 21:01

尹崇堯掌南山 將二次面試

2019-10-16 23:45

燦坤開放Redmi Note 8 Pro預購 會員價6599元起

2019-10-16 17:18

太陽能業擬組高效電池聯盟 卡位下世代新產品

2019-10-16 23:17

優待機票案裁決出爐 長榮：遺憾且不排除提行政訴訟

2019-10-16 17:07

台灣區工具機暨零組件公會理事長改選 許文憲接棒

2019-10-16 20:37

小米與燦坤合作 拓展線下通路

2019-10-16 16:56

資策會區塊鏈導入智取櫃 創共享平台新商機

2019-10-16 21:02

高通下單台灣半導體與封測產業791億元

2019-10-16 23:17

裕電推「YES!來電」 打造台灣最大電動車充電整合平台

2019-10-16 15:53

企併法大體檢／先購後併 留意小股東權益

2019-10-17 03:50

開發金新團隊 外資經歷顯赫

2019-10-16 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top