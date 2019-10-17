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渣打集團發布亞洲區退休調查：43％台灣人 還沒規劃退休

2019-10-17 11:45經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

渣打集團發布針對亞洲區之退休大調查，數據顯示，儘管亞洲區富裕族群對於退休生活懷有期待，但普遍缺乏金融知識與投資諮詢管道，而未提前規劃，以至於無法達成所制定的退休目標。

渣打集團日前針對亞洲區包括中國、香港、馬來西亞、新加坡與台灣等5大市場，鎖定1,000位35至59歲的富裕族群，透過線上問卷進行退休生活與規劃調查，結果顯示旅遊度假被多數受訪者視為夢想中的退休生活型態（表1）。

五大市場中有78%的受訪者表示期待能在退休後享受度假旅遊，而新加坡及香港的富裕族群則相對重視透過規律運動以維持健康。台灣地區受訪者有85%選擇旅遊度假為理想中的退休生活，其次則為投入個人興趣嗜好（71%）及與親朋好友共度美好時光（61%）。

渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）個人金融事業處負責人林素真指出，儘管個人財富累積會隨著年齡增長而成長，但同時也將因長壽帶來更長時間的醫療、保健花費，而抵消我們財富增長的成果，若是面對可能的長期照顧需求，甚至會在退休後產生財務的缺口。

透過渣打銀行全方位的專業理財服務，依照客戶風險屬性以及客製化的規劃，同時搭配定期定額的分散投資和投資組合建議，就能使資產抗波動，並且有穩定現金流收入，協助客戶於進行個人退休規畫時，一併滿足未來的長期照顧需求，渣打銀行同時提供財富管理與長期照護規畫，進一步確保退休生活身心與財務需求。

根據調查結果，許多人將旅遊度假視為理想退休生活的首選，渣打銀行去年即率先推出「尊榮哩遇」服務，首創定存利息可兌換航空哩程服務。客戶於累積財富的同時，亦逐步實現退休夢想。

今年加碼推出客戶推薦好禮，渣打優先理財貴賓推薦親友成為優先理財貴賓，即可享優惠之中華航空哩程數回饋，成功結合理財規劃與休閒旅遊，貼近台灣消費者需求。此外，渣打優先理財無限卡卡友還可享全球機場貴賓室與國際機場接送等專屬頂級旅遊禮遇，為客戶打造高品質的旅遊假期。

本次調查結果也顯示，67%的受訪者表示自己已啟動退休規劃，其中以馬來西亞跟新加坡的比例最高，惟僅有53%受訪者認為目前財務進度已達到理想中的退休生活水準（表2）。台灣地區受訪者已著手開始退休規劃的僅57%，比例為5個市場中最低。至於尚未開始進行退休規劃的原因，台灣消費者的主因是「準備之後再開始」、其次則是「不知如何開始」與「資訊太多難以掌握」。

此外，中國（60%）、台灣（55%）、馬來西亞（55%）、新加坡（53%）等４個市場的富裕族群，皆認為「缺乏有足夠報酬的投資機會」，是進行退休規劃的最大挑戰，香港地區則有50%的富裕族群擔憂「全球市場波動與不確定性」，將會造成退休規劃的阻礙。其他阻礙退休規劃因素還有「缺乏金融財務相關知識」與「沒有信賴的諮詢對象」等。

為滿足台灣消費者熱愛旅遊度假的需求，渣打銀行現正推出精彩冬遊趣回饋專案，即日起至2019年12月31日止，於指定旅行社刷渣打信用卡消費達指定門檻且完成登錄，即可享刷卡金回饋，最高可享NT$1,200刷卡金，單筆分期消費滿NT$30,000，再加碼回饋NT$100刷卡金。

渣打集團針對亞洲區5大市場的富裕族群進行退休調查，結果顯示台灣地區民眾開始退休規...
渣打集團針對亞洲區5大市場的富裕族群進行退休調查，結果顯示台灣地區民眾開始退休規劃比例僅57%，是所有市場中最低；而有85%的台灣受訪者退休後最嚮往的就是旅遊度假。
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退休規劃渣打銀行馬來西亞
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