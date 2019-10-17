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市場吹起金融卡海外領多外幣潮！滙豐、花旗搶頭香

2019-10-17 11:44經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

外銀吹起推金融卡海外提領現鈔風潮！滙豐銀與花旗銀在今年第4季，不約而同推出金融卡可以提領外幣現鈔，滙豐銀可以提領9種外幣現鈔，花旗銀可以提領到14種，都主打可直接從客戶帳戶餘額扣款，免手續費，且可以在海外跨行的ATM提款，強打金融卡一站式服務。

花旗銀昨（17）日宣布，同步推出「花旗全球外幣通」，聰明連結花旗晶片金融卡與綜合貨幣存款帳戶，持卡人在海外提領包括美金(USD)、人民幣(CNY)、日圓(YEN)、英鎊(GBP)、加幣(CAD)、港幣(HKD)、澳幣(AUD)、瑞士法郎(CHF)、紐西蘭幣(NZD)、瑞典幣(SEK)、歐元(EUR)、新加坡幣(SGD)、南非幣(ZAR) 、泰銖(THB)等14種貨幣。

花旗銀客戶如果以這14種貨幣計價的刷卡消費時，也可直接由該交易外幣的綜合貨幣存款帳戶餘額扣款，無須轉換為台幣後扣款，透過「花旗全球外幣通」，持卡人還可享海外現金提領及海外刷卡消費免手續費的優惠。

「滙豐卓越理財環球Visa金融卡」卡友則可以提領歐元、英鎊、美金、加拿大幣、港幣、日幣、新加坡幣、澳幣、紐西蘭幣九種外幣現鈔，帳戶中外幣足夠時，客戶可免手續費在全球貼有VISA/PLUS標誌之ATM提領九種外幣現鈔， 並可免手續費使用九種外幣在海外消費與線上購物；外幣不足時則可自動從客戶的新台幣帳戶轉換。

而要怎麼申辦？滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉指出，鼓勵所有新開戶的卓越理財客戶皆申辦滙豐卓越理財環球Visa金融卡。客戶使用此卡，出國時不用攜帶大量現金，行動更自由安全，且不需擔心匯率價差。

花旗銀則表示，「花旗全球外幣通」包含由外幣帳戶扣款的跨國提款及外幣刷卡消費功能。在花旗開立綜合貨幣存款帳戶且持有花旗晶片金融卡的個人客戶，不限存款金額，可依客戶自己的需求選擇是否啟用跨國提款、刷卡消費或者兩者均選。

只要透過花旗行動家App，不用開辦費即可輕鬆開啟這項功能，搭配花旗行動生活家的線上外匯交易平台，即換即用，一手掌握，讓客戶的海外現金提領及刷卡消費都如同當地人一樣簡單方便。

此外，透過花旗網路銀行或行動生活家辦理以美金與紐幣、澳幣、加幣、歐元、英鎊、 瑞士法郎、瑞典克朗、日圓、新幣、泰銖及港幣間轉換，或留單到價成交，單筆美金30元以上累計金額每達美金55,000元(含)，即享回饋金新台幣5,500元。

花旗金融卡刷卡
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