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頂級卡縮水潮 花旗銀Citi Prestige逆勢推15元1哩回饋

2019-10-17 11:32經濟日報 記者楊筱筠／台北即時報導

國內頂級卡服務逐步縮水，但2020年花旗銀信用卡策略逆勢。花旗銀今（17）日宣布，行內最頂級Citi Prestige信用卡全新尊榮權益，2020年海內外單筆消費每新台幣30元即可享6點紅利回饋（可兌換2哩），亦即平均15元享1哩回饋，讓卡友可以快速累積紅利、輕鬆兌換逾60家航空公司機票

Citi Prestige申辦門檻為年薪140萬元，活卡率100％，被受中階白領階級喜愛，是國內頂級卡的熱門信用卡之一。

花旗銀指出，Citi Prestige升級重點有三。

第一、原單筆消費每新台幣30元可獲得紅利3點，直接翻倍為6點紅利回饋，相當於平均消費新台幣15元即可獲得1哩（3點紅利兌1哩），快速累積紅利、輕鬆兌換逾60家航空公司機票。

第二、續卡禮也從原先3萬點紅利回饋，加倍為6萬點紅利回饋，年度續卡禮所享之紅利回饋可兌換相當於東京來回經濟艙機票一張。

第三、主打照顧卡友家人，Citi Prestige信用卡原本僅限申辦兩張附卡，2020年不限附卡申辦張數，同時亦提供Citi Prestige無論主卡附卡，皆享無限次使用機場貴賓室之禮遇

另外，每月2張台灣高鐵升等商務艙優惠、全球任何飯店享第四晚免費、國內16家頂級渡假飯店一泊二食最優3折起優惠、30家精緻饗宴最優兩人同行一人免費、24小時生活管家服務等權益，多元選擇滿足卡友全方位的差旅需求，享有雋永深刻的尊榮體驗。

花旗銀指出，即日起至2019年12月31日申辦Citi Prestige，新戶在核卡後60日內新增一般消費滿新台幣10萬元並繳交全額年費，可享有Georg Jensen旅行箱雙件組（28吋+20吋各1只，限量500組）。

既有Citi Prestige卡友邀請親友（限新戶）申辦Citi Prestige並符合成功推薦之定義，每推薦1位享6萬點紅利點數，可兌換相當單人東京來回經濟艙機票乙張。

花旗（台灣）銀行信用卡暨信貸事業群資深副總裁李吉彬（左）、花旗（台灣）銀行消費金...
花旗（台灣）銀行信用卡暨信貸事業群資深副總裁李吉彬（左）、花旗（台灣）銀行消費金融總事業群負責人賀德俐（中）以及花旗（台灣）銀行零售銀行事業群負責人胡醒賢。 記者楊筱筠／攝影
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