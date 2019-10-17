國際油價收漲 市場看多原油ETF
2019-10-17 10:48
經濟日報 記者林婉琪
／台北即時報導
由於中東地緣政治持續緊張，加上OPEC+可望延續減產，昨日國際油價收漲，帶動元大S&P原油正2 （00672L）等正向原油ETF價量齊揚。
石油輸出國組織（OPEC）及其產油國盟友12月將在維也納進行會議，討論原油產量政策，OPEC秘書長巴金多（Mohammed Barkindo）表示，為了力保2020原油市場的穩定性，不排除減產的選項，激勵國際油價昨日上漲。
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昨日紐約西德州中級原油期貨上漲1.04%，收每桶53.36美元，布蘭特原油期貨上漲1.16%，收每桶59.42美元。
台股中的原油ETF以元大S&P原油正2人氣最佳，盤中成交量高達2.4萬張，顯示投資人看好原油後市。
不過，市場分析師提醒，經濟前景欠佳將漸漸抵銷基本面改善對價格的支撐，國際油價短期震盪加劇，進場的投資人宜留意美國原油庫存變化。
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