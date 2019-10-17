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全球爆降息潮 擔保優高收多頭氣勢旺

2019-10-17 10:02經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

全球降息潮方興未艾，繼歐洲央行宣佈降息10個基點，是2016年的首次降息後，美國聯準會(Fed)在9月18日宣布降息一碼，並將銀行「超額準備金利率」下調30個基點至1.80%；中國也全面降兩碼、定向降準4碼，共釋放9,000億元人民幣；台新優先順位資產抵押高收益債券基金經理人尹晟龢指出，在利率下行趨勢下，資金持續湧向收益型產品，全球優先高收益債券（美林優先擔保抵押債）到期收益率高達5.96%，能同時滿足同資人抵禦風險、追求高收益二大訴求，多頭氣勢旺。

尹晟龢表示，降息環境對於債券的發展最為有利，在Fed由升息轉為降息，貨幣政策出現大拐點下，美國高收債受惠程度大，就基本面分析，美國高收債發債公司信評調升家數大於調降家數，比例為1.2，違約率約2.5%，處於歷史低檔，顯示目前風險相對低。

尹晟龢說，其中又以具擔保優勢的高收益債更受青睞，因為擔保優高收經歷幾次景氣循環的萃練，資產防護力遠高於其他的券種，預期未來在中美貿易戰紛擾下，市場波動將加大，投資優先擔保高收債相對穩健。

尹晟龢指出，就整體利率大環境分析，Fed接連在7月、9月啟動降息這是時隔10多年後再次開啟降息循環，而繼Fed後，多國央行於9月19日跟進降息，巴西宣布降息兩碼至5.5%；沙烏地阿拉伯、約旦、阿拉伯聯合大公國跟進降息一碼；香港與韓國也宣布降息；印尼央行將基準利率下調25個基點至5.25%，為年內第三次降息。

尹晟龢強調，全球市場走向低利率環境已是不爭事實，面對全球降息大潮來襲，投資人持續追求收益，建議將高收益債納入核心資置配置。

降息Fed央行
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