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9月人民幣存款2,649.52億元 逾五年半新低

2019-10-17 09:15經濟日報 記者陳美君／台北即時報導

人民幣匯價略為反彈。歐新社
人民幣匯價略為反彈。歐新社
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即使人民幣匯價略為反彈，國內散戶仍按兵不動、並未進場加碼或拋售人民幣。中央銀行昨（16）日公布，9月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,649.52億元，較8月減少人民幣14.62億元，減幅0.55％，終結連二月上揚，為逾五年半新低。

央行統計顯示，9月外匯指定銀行（DBU）存款月增人民幣3.27億元，至人民幣2,330.46億元，國際金融業分行（OBU）存款月減人民幣17.89億元，為人民幣319.06億元，一增一減後，人民幣存款月減人民幣14.62億元，餘額下滑至2,649.52億元，為逾五年半的低點。

央行官員解釋，9月OBU人民幣存款減幅較大，主要是法人戶匯回公司盈餘，而企業將公司盈餘從OBU匯回DBU，除了促使OBU人民幣存款下滑外，也導致DBU的活期存款增加。

至於OBU存款餘額減少，是否與台商匯回資金有關？央行官員回應，依照目前手上的資料，很難將這二者直接連結，看起來並沒有絕對關係。

央行指出，9月人民幣比美元強，美元對人民幣貶值0.29%，但即使人民幣匯率回升，散戶還是不為所動，並未進場加碼或拋售，因此，散戶持有人民幣存款水準持平。

央行昨日也彙整各天期，人民幣專案存款利率最高水準的銀行資訊。其中，1、3、6個月期，分別為花旗台灣的2.5%，兆豐銀的2.4%，渣打銀行的2.7%為最高；若為9個月與1年期，日盛銀的2.45%、陽信銀的2.8%為最優專案。

人民幣匯率央行
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