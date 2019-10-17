9月人民幣存款2,649.52億元 逾五年半新低
2019-10-17 09:15
經濟日報 記者陳美君
／台北即時報導
即使人民幣匯價略為反彈，國內散戶仍按兵不動、並未進場加碼或拋售人民幣。中央銀行昨（16）日公布，9月銀行人民幣存款餘額為人民幣2,649.52億元，較8月減少人民幣14.62億元，減幅0.55％，終結連二月上揚，為逾五年半新低。
央行統計顯示，9月外匯指定銀行（DBU）存款月增人民幣3.27億元，至人民幣2,330.46億元，國際金融業分行（OBU）存款月減人民幣17.89億元，為人民幣319.06億元，一增一減後，人民幣存款月減人民幣14.62億元，餘額下滑至2,649.52億元，為逾五年半的低點。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
i
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
×
i
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
央行官員解釋，9月OBU人民幣存款減幅較大，主要是法人戶匯回公司盈餘，而企業將公司盈餘從OBU匯回DBU，除了促使OBU人民幣存款下滑外，也導致DBU的活期存款增加。
至於OBU存款餘額減少，是否與台商匯回資金有關？央行官員回應，依照目前手上的資料，很難將這二者直接連結，看起來並沒有絕對關係。
央行指出，9月人民幣比美元強，美元對人民幣貶值0.29%，但即使人民幣匯率回升，散戶還是不為所動，並未進場加碼或拋售，因此，散戶持有人民幣存款水準持平。
央行昨日也彙整各天期，人民幣專案存款利率最高水準的銀行資訊。其中，1、3、6個月期，分別為花旗台灣的2.5%，兆豐銀的2.4%，渣打銀行的2.7%為最高；若為9個月與1年期，日盛銀的2.45%、陽信銀的2.8%為最優專案。
留言