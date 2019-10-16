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被抓到網銀缺失及違規兼職 金管會開罰二金融機構

2019-10-16 19:59經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

金管會今天公告對兩家金融機構裁罰案，上海商銀及高欣投顧分別因網路銀行交易、違規兼職，被開罰。

金管會表示，上海商業儲蓄銀行透過網路銀行，辦理客戶投資風險屬性評估、信託開戶、進行投資交易及變更基本資料等作業，網路銀行交易安全控管機制未臻周延或未切實執行，有礙健全經營之虞，考量該行已採行相關改善措施，處以糾正。

除此，金管會也對高欣投顧罰鍰60萬元，並命令高欣投顧停止余姓業務人員二個月業務的執行，及當時財務會計部門劉姓主管一個月業務的執行。

金管會表示，余姓及劉姓人員分別在2014年9月17日及2014年9月15日，任職高欣投顧的總經理兼任投資研究部門主管及財務會計部門主管，當時即已分別兼任亞太數位科技教育公司的董事及董事長。

且金管會在2015年4月2日，已就高欣投顧前洪姓負責人在2014 年10月1日登錄為該公司業務人員時已擔任銓威開發科技負責人，違反投顧總經理、部門主管及業務人員應專任規定，處高欣投顧糾正並請其議處相關違失人員。

金管會表示，余姓人員在2016年11月24日至2017年12月18日任職高欣投顧總經理期間，分別同時兼任標捷綠能公司董事、世陽國際能源公司董事長、亞太資本公司董事及標捷光電科技公司監察人。

2018年1月3日至2018年12月10日任職高欣投顧業務人員期間，分別同時兼任標捷光電科技公司監察人、亞太資本公司董事及家安資訊公司董事長。

劉姓人員在2016年11月24日至2018年11月22日任職高欣投顧財務會計部門主管期間，兼任亞太資本公司董事長，以及2017年6月16日至2017年9月14日兼任家安資訊公司董事。

金管會表示，高欣投顧及其人員違規事實，已足以影響投顧業務的正常執行，因此予以處分。

金管會上海商銀
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