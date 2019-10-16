未分配盈餘投資抵減優惠 勤業眾信：控股公司難享用

2019-10-16 19:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



勤業眾信聯合會計師事務所今（16）日發布新聞稿，會計師陳惠明指出，《產業創新條例》立法增加未分配盈餘投資抵減優惠，立意良善有助企業成長，然而金融控股公司或產業控股公司，卻可能難以吃到減稅優惠。

陳惠明舉例，假設某金控公司的子銀行及子證券公司，去年分別獲利5億元及3億元，共有8億元的稅後盈餘，過去雖然有保留2億元在子公司持續實質投資，但是為避免未分配盈餘稅重覆加徵，子銀行及子證券已將其他全部盈餘分配給金控母公司。因此，對這間金控而言，儘管子公司有進行實質投資2億元，但卻因當期獲利已全數分配給金控母公司，反而無法減除，但若改由金控公司進行實質投資，則又因不是本身營業所用，而無法適用減除條款。

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陳惠明建議，為能落實連結稅制下仍得享受實質投資租稅減免之立法美意，可以連結稅制下的營利事業，視為同一經濟實體，連結申報個別公司的未分配盈餘，因減除投資支出而為負數金額，應計入作為計算合併申報未分配盈餘之項目，再按連結稅制處理原則第7點規定，各公司依規定計算之未分配盈餘之正數或負數相互抵銷合併計算的機制，問題可以迎刃而解。

陳惠明表示，也可以採另一個方向，放寬連結稅制下，供連結稅制個體使用仍符合自行生產或營業用的限制，譬如上述例子中，子銀行及子證券將全部盈餘8億元分配給金控母公司後，由金控公司保留2億元興建總部大樓，並就部分樓層，以租賃方式供子銀行及子證券使用，若該部分樓層確實係供連結申報個別公司（即子銀行及子證券）使用，也可以依連結稅制同一經濟實體的原則，將這筆實質投資視為供金控公司自行營業用，而准予金控公司就實質投資2億元列為當年度未分配盈餘時之減除項目。