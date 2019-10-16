企業永續經營 需建立完善公司治理與資安風險管理
2019-10-16 19:24
聯合報 記者沈婉玉
／台北即時報導
富邦產險與中華公司治理協會今(16)天於台北喜來登大飯店舉辦「董監事責任與公司治理實務研討會」，邀請主管機關與學者專家從公司治理的發展趨勢與近期重大資安事件，探討董監事應該了解及重視的公司治理議題。
富邦產險總經理羅建明致詞時表示，健全的公司治理是投資人與客戶對於企業信賴的基石，依照富邦經驗，公司治理對內首重董事會獨立運作與充分發揮效能，並與內部控制及風險管理串連成三足鼎立的管理架構，對外則可展現善盡企業社會責任、股東和員工照顧、及資訊充分揭露；而公司治理的表現可藉由外部的評鑑機制獲得客觀評價。
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近年來上市公司集體訴訟案件快速增加，相關法規賦予董監事與高階經理人更高的義務與責任。根據證券投資人及期貨交易人保護中心統計，目前還在進行中的團體訴訟案件就高達95件。
羅建明表示，高度的責任風險造成優秀人才出任董監事的意願降低，也讓台灣推行多年的獨立董事制度面臨重大挑戰。為能有效減輕董監事對於執行職務所承受的壓力，建議可透過「董監事及重要職員責任保險」來分散風險。
富邦產險呼籲，企業在追求成長的同時，也應該建立完善的公司治理制度，並依據產業特性來規畫適當的保險與風險管理計畫，達到企業永續經營的目標。投保足額的「董監事及重要職員責任保險」，可提高專業人士擔任獨董的意願，並提升投資人信心，是企業經營管理與董監事的安心後盾。
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