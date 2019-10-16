親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／桃猿三局上連3安再攻2分 4:0領先兄弟

企業永續經營 需建立完善公司治理與資安風險管理

2019-10-16 19:24聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

富邦產險與中華公司治理協會今(16)天於台北喜來登大飯店舉辦「董監事責任與公司治理實務研討會」，邀請主管機關與學者專家從公司治理的發展趨勢與近期重大資安事件，探討董監事應該了解及重視的公司治理議題。

富邦產險總經理羅建明致詞時表示，健全的公司治理是投資人與客戶對於企業信賴的基石，依照富邦經驗，公司治理對內首重董事會獨立運作與充分發揮效能，並與內部控制及風險管理串連成三足鼎立的管理架構，對外則可展現善盡企業社會責任、股東和員工照顧、及資訊充分揭露；而公司治理的表現可藉由外部的評鑑機制獲得客觀評價。

近年來上市公司集體訴訟案件快速增加，相關法規賦予董監事與高階經理人更高的義務與責任。根據證券投資人及期貨交易人保護中心統計，目前還在進行中的團體訴訟案件就高達95件。

羅建明表示，高度的責任風險造成優秀人才出任董監事的意願降低，也讓台灣推行多年的獨立董事制度面臨重大挑戰。為能有效減輕董監事對於執行職務所承受的壓力，建議可透過「董監事及重要職員責任保險」來分散風險。

富邦產險呼籲，企業在追求成長的同時，也應該建立完善的公司治理制度，並依據產業特性來規畫適當的保險與風險管理計畫，達到企業永續經營的目標。投保足額的「董監事及重要職員責任保險」，可提高專業人士擔任獨董的意願，並提升投資人信心，是企業經營管理與董監事的安心後盾。

富邦產險舉辦董監事責任與公司治理實務研討會，左起為前進國際公司總經理王群中、中華...
富邦產險舉辦董監事責任與公司治理實務研討會，左起為前進國際公司總經理王群中、中華公司治理協會副理事長陳清祥、台灣證券交易所公司組長謝兆恩、富邦產險總經理羅建明及中華公司治理協會秘書長王淮。圖／富邦產險提供
分享

富邦保險
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34

怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

彰銀推一站式金融服務 協助台商資金安心回台

2019-10-16 01:01

台壽祖孫健走 邀你同樂

2019-10-16 01:01

台銀鼠年生肖套幣 開賣

2019-10-16 01:01

金融業前十月罰鍰 大增

2019-10-16 01:01

永豐金何家固樁 加碼自家股

2019-10-16 01:01

貴金屬飆漲…鼠年銀幣、金鑽條塊開賣

2019-10-16 00:18

買投資保單須錄影 嚇退銀髮族

2019-10-16 00:10

連結投資標的 轉向保守型

2019-10-16 00:06

接軌IFRS 17 投資保單銷售將回升

2019-10-16 00:06

呂桔誠：明年景氣碎步快行

2019-10-15 23:40

匯市土洋大戰 台幣由升轉貶

2019-10-15 23:25

新台幣走強 投資人搶美元、日圓

2019-10-15 23:21

鼠年銀幣金條問世 精鑄光閘多炫彩

2019-10-15 20:01

金管會澄清何壽川保釋金爭議 將追查金檢報告為何流出

2019-10-15 19:09

懶人賺錢法！王道「高利活儲」祭1.85%超高利率

2019-10-15 17:37

永豐遭爆把銀行金庫當自家金庫 金管會還清白

2019-10-15 17:25

錄音嚇退銀髮高資產族 今年買投資型保單急凍

2019-10-15 15:41

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27

中信銀啟動捷運棒球列車

2019-10-14 00:12

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

創櫃投資媒合會 來了

2019-10-13 23:09
看更多

熱門文章

台積雙響砲 業內業外皆美

2019-10-15 23:26

台灣2019年經濟成長率 IMF下修至2%

2019-10-15 22:23

日被動元件大廠落難 奇力新迎轉單

2019-10-16 00:24

中油輪班人員鬆綁輪班間隔 影響6000人

2019-10-16 10:27

尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15

超微搶市占 帶旺台系鏈

2019-10-16 00:20

買投資保單須錄影 嚇退銀髮族

2019-10-16 00:10

永豐金何家固樁 加碼自家股

2019-10-16 01:01

英特爾CPU缺貨再起 雙A頭大

2019-10-15 23:49

接軌IFRS 17 投資保單銷售將回升

2019-10-16 00:06

台塑以5,000萬美元和解德州廠水汙染案

2019-10-16 11:34

台積電、世界…父子登山 各擁一片天

2019-10-15 23:22

網家出奇招拚雙11 線上也能買賓士

2019-10-15 23:07

工研院14院士今為產業把脈 提三大應用方向

2019-10-15 20:20

遭認定不當勞動行為 長榮航：研議提行政訴願

2019-10-16 16:43

越南需求躍增 東協鋼鐵概念股搶鏡

2019-10-16 00:24

美中達成貿易協議？謝金河：這次只是中場休息時間

2019-10-16 11:09

全家科技概念店 創三個第一

2019-10-16 00:41

黃美瑛出席高通新大樓動土 立委：這樣的公平會很扭曲

2019-10-16 12:13

奇力新啟動擴產 鎖定5G商機

2019-10-15 23:49

高通對台下單 經濟部估今年創4,500億元產值

2019-10-16 09:43

香港反送中最該關注什麼？央行副總裁陳南光說這六個字

2019-10-16 17:20

企併法大體檢／企併法修正 五面向改革

2019-10-16 01:08

稅局抓漏 實地清查店家

2019-10-15 23:26

長榮優待機票公告 裁決認定不當勞動行為

2019-10-16 13:49

電子代工廠 保守看Q4

2019-10-15 23:49

鋼鐵股「含中」效應 牽動產業版圖

2019-10-15 23:49

台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39

台銀鼠年生肖套幣 開賣

2019-10-16 01:01

住院險理賠增復效通知與鼻失能二修正 明年元月上路

2019-10-15 20:31

企業工會傳選舉黑箱違法 長榮兩千員工連署抗議

2019-10-15 21:25

景氣擴張力道趨緩 加班工時連10月負成長

2019-10-16 00:18

匯市土洋大戰 台幣由升轉貶

2019-10-15 23:25

長榮暫停罷工空服優待機票 勞裁會：構成不當勞動行為

2019-10-16 14:52

投保時未誠實告知健康情形 保險公司可解約

2019-10-15 20:44

鼠年銀幣金條問世 精鑄光閘多炫彩

2019-10-15 20:01

金管會大開罰 前10月對金融業罰鍰已超越去年一整年

2019-10-15 19:49

尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37

金融業前十月罰鍰 大增

2019-10-16 01:01

鵬鼎市值 衝破千億人民幣

2019-10-16 00:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top