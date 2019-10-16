北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



有鑑於中美貿易戰協議後勢尚未明朗，加上「共同申報準則(CRS) 」全球反避稅措施實施，為協助企業擬訂因應策略，台北富邦銀行特別舉辦「投資台灣、再創高峰」北中南巡迴講座，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋、經濟部中小企業處榮譽律師暨會計師廖美惠等知名專家針對全球經濟趨勢及今年8月剛上路的境外資金匯回專法進行深度剖析，吸引超過百家企業踴躍參與，也顯示台商資金回流需求持續增溫。

北富銀執行副總經理吳昕顥表示，海外資金匯回一直是企業客戶長期存在的需求點，在中美貿易戰及全球反避稅相關法案陸續上路的影響下，境外資金匯回專法提供具吸引力的稅賦優惠，給台商資金一條安心返鄉的路。不過基於洗錢防制及打擊資恐需要，專法在具體執行上仍有不少規範和注意要項，建議企業在專家協助下擬定完整的配套措施，包括資金匯回後所衍生之投資及資產配置都須符合規範，方能善盡專法美意，讓回流資金為企業、產業及社會創造多贏契機。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士針對中美貿易戰下的全球經濟態勢進行分析。他表示，中美雙方雖達成初步協議，但仍有六大難題需要折衝，包括美方所期望的禁止強迫技術移轉、停止對企業補貼以及定期協商檢查機制；中方所關注的取消全部加徵關稅、貿易採購要符合實際情況和改善貿易協商文本平衡性等，都是可能影響貿易戰能否順利落幕的關鍵。羅瑋特別強調，供應鏈重新配置已成全球發展趨勢，企業應視個別產業特性及布局規劃提早因應。

至於對企業和個人皆影響重大的CRS和經濟實質法案，會計師廖美惠不僅對其規範內容進行詳解，也就調整OBU海外註冊地及資金回台等因應策略給予企業具體建議。她指出，境外資金匯回專法中規定台商境外資金匯回首年可享8%優惠稅率、次年可享10%，專戶內的資金中5%可作自由運用、25%可從事金融投資及至少70%用於實質投資，若進行實質投資稅率還能再減半，的確相當具有吸引力，然而資金匯回不只有專法一條路可選擇，若本土企業在海外分公司、子公司的股利收入、海外轉投資等來源明確的資金，可透過國稅局輔導窗口引渡回台；個人資金則可適用資金回台解釋令匯回，並針對核課期間內的所得進行課稅，這些方法具備限制少、運用自由度高的優勢，企業不妨視情況綜合評估運用。