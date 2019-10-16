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北富銀舉辦境外資金匯回專法講座 上百家企業參與

2019-10-16 17:34經濟日報 記者葉憶如／即時報導

有鑑於中美貿易戰協議後勢尚未明朗，加上「共同申報準則(CRS) 」全球反避稅措施實施，為協助企業擬訂因應策略，台北富邦銀行特別舉辦「投資台灣、再創高峰」北中南巡迴講座，邀請富邦金控首席經濟學家羅瑋、經濟部中小企業處榮譽律師暨會計師廖美惠等知名專家針對全球經濟趨勢及今年8月剛上路的境外資金匯回專法進行深度剖析，吸引超過百家企業踴躍參與，也顯示台商資金回流需求持續增溫。

北富銀執行副總經理吳昕顥表示，海外資金匯回一直是企業客戶長期存在的需求點，在中美貿易戰及全球反避稅相關法案陸續上路的影響下，境外資金匯回專法提供具吸引力的稅賦優惠，給台商資金一條安心返鄉的路。不過基於洗錢防制及打擊資恐需要，專法在具體執行上仍有不少規範和注意要項，建議企業在專家協助下擬定完整的配套措施，包括資金匯回後所衍生之投資及資產配置都須符合規範，方能善盡專法美意，讓回流資金為企業、產業及社會創造多贏契機。

富邦金控首席經濟學家羅瑋博士針對中美貿易戰下的全球經濟態勢進行分析。他表示，中美雙方雖達成初步協議，但仍有六大難題需要折衝，包括美方所期望的禁止強迫技術移轉、停止對企業補貼以及定期協商檢查機制；中方所關注的取消全部加徵關稅、貿易採購要符合實際情況和改善貿易協商文本平衡性等，都是可能影響貿易戰能否順利落幕的關鍵。羅瑋特別強調，供應鏈重新配置已成全球發展趨勢，企業應視個別產業特性及布局規劃提早因應。

至於對企業和個人皆影響重大的CRS和經濟實質法案，會計師廖美惠不僅對其規範內容進行詳解，也就調整OBU海外註冊地及資金回台等因應策略給予企業具體建議。她指出，境外資金匯回專法中規定台商境外資金匯回首年可享8%優惠稅率、次年可享10%，專戶內的資金中5%可作自由運用、25%可從事金融投資及至少70%用於實質投資，若進行實質投資稅率還能再減半，的確相當具有吸引力，然而資金匯回不只有專法一條路可選擇，若本土企業在海外分公司、子公司的股利收入、海外轉投資等來源明確的資金，可透過國稅局輔導窗口引渡回台；個人資金則可適用資金回台解釋令匯回，並針對核課期間內的所得進行課稅，這些方法具備限制少、運用自由度高的優勢，企業不妨視情況綜合評估運用。

迎接資金回流商機，北富銀除了舉辦巡迴講座幫助企業了解法令，今年起亦積極推出特色融資方案，例如專為台商設計的「台商回流融資專案」，給予客戶更多融資選擇；此外，北富銀還整合集團資源，結合富邦證券的私募基金及富邦投信的各式基金提供企業客戶完整的一站式金融服務，滿足回台投資的多元需求。這份用心與實力不僅深獲客戶信賴，更贏得《國際商業雜誌（International Business Magazine）》2019「台灣最佳貿易融資銀行」、《歐元雜誌（Euromoney）》2019台灣地區貿易融資「最佳服務銀行」、「市場領先銀行」等多項國際大獎，成為企業佈局全球最可靠的金融夥伴。

台北富邦銀行16日舉辦「投資台灣、再創高峰」北中南巡迴講座，邀請知名專家針對全球...
台北富邦銀行16日舉辦「投資台灣、再創高峰」北中南巡迴講座，邀請知名專家針對全球經濟趨勢及境外資金匯回專法為企業客戶進行深度剖析。左三為富邦金控首席經濟學家羅瑋、左二為經濟部中小企業處榮譽律師暨會計師廖美惠、右三為北富銀執行副總吳昕顥。 圖／北富銀提供
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