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「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會

2019-10-16 17:05攝影中心 記者曾學仁／台北即時報導

「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，邀請產官學專家以綜合座談方式，共同思索危機時刻的轉機並提出具體建議，出席者包括金管會主委顧立雄、中央銀行副總裁陳南光、台大經濟系教授劉錦添、台灣金融研訓院院長黃崇哲、金管會副主委張傳章、銀行公會理事長呂桔誠、財經新聞評論家姚惠珍等。

台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，...
台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，中央銀行副總裁陳南光出席致詞。記者曾學仁／攝影
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台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，...
台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，台灣金融研訓院院長黃崇哲（右起）、金管會副主委張傳章、銀行公會理事長呂桔誠、財經新聞評論家姚惠珍等出席座談。記者曾學仁／攝影
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台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，...
台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，金管會主委顧立雄（中）、中央銀行副總裁陳南光（左二）、台大經濟系教授劉錦添（右二）、台灣金融研訓院院長黃崇哲（右）、金管會副主委張傳章（右三）、銀行公會理事長呂桔誠（左三）、財經新聞評論家姚惠珍（左）等出席。記者曾學仁／攝影
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台灣金融研訓院「美中貿易戰升級‧臺灣的新機會」研討會，下午在台灣金融研訓院舉行，金管會主委顧立雄出席致詞。記者曾學仁／攝影
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金管會貿易戰台大
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