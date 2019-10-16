怕美中貿易戰衝擊大陸分行 金管會祭三招嚴管

2019-10-16 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



美中貿易戰也可能影響我國銀行在大陸的分、子行營運，金管會繃緊神經，祭出三大控管手段。圖為金管會主委顧立雄。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

美中貿易戰不只對全球經濟產生衝擊，也可能影響我國銀行在大陸的分、子行營運，金管會繃緊神經，祭出三大控管手段，包括授信應提列足額的備抵呆帳、一有逾放就用盈餘打消、曝險額在淨值8成之下，就怕影響到我國金融市場。

金管會主委顧立雄今天表示，目前美中貿易戰影響層面可分為二個部分，第一是貿易戰升溫導致全球貿易衰退，世界貿易組織（WTO）已將今年全球貿易成長預測大幅下修至1.2%，遠遠不及今年4月預估的成長2.6%。

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第二是對經濟衰退或放緩的疑慮，依據OECD發表最新的經濟預測，已下修今、明兩年全球經濟成長率為2.9%及3.0%，低於去年的3.6%，更警告今年成長率將創下近10年以來最低紀錄。

但顧立雄說：「目前美中貿易爭端並未對我國經濟或金融市場產生重大不利影響，部分學者甚至分析，我國與部分東南亞國家可能受惠於貿易紛爭下轉單效應。」他說，依據主計總處預測，今年我國經濟成長率為2.46%，較5月預測數上修0.27個百分點；而依照金管會的數據，截至今年8月底，國內上市櫃營收合計約21.56兆元，也與去年同期相當，台股基本面還很穩健，今年以來台股表現也優於多數鄰近國家。

中美貿易戰是否衝擊台資銀行在大陸的分、子行？顧立雄也表示，目前相關數據沒有太大變化，整個曝險金額佔淨值比例有下降，有一些授信趨於謹慎，但是數字上沒有明顯看出來說有實際影響，獲利情況也還不錯，「外界有在講大陸的地方性銀行有一些潛在風險，至少到現在為止，還沒有相關問題。」

但顧立雄說，雖然數據上沒有大變化，仍然盡量不要讓風險擴及到總行，所以已督促台資銀行的大陸分行，授信應提列足額的備抵呆帳，並做好授信品質管控，並要求大陸分行一發現有逾放就要用盈餘打消，另外是控制曝險額必須淨值的8成以下。目前各大陸分子行針對曝險額都有自己控管，都有在淨值8成以下。

另目前台銀、中信銀的大陸分行都有較大筆的呆帳，顧立雄說，基本上到年底只要有盈餘就一定要打消呆帳，目前看起來子行逾放還是比分行高，但子行本來跟總行就是資產區隔，對總行的影響程度較低。