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開發金法說會 新團隊亮相

2019-10-16 16:40攝影中心 記者邱德祥／台北即時報導

開發金今天舉行2019年下半年法說會開發金控總經理王銘陽帶領經營團隊，包括中華開發資本總經理何志傑、開發金控執行副總郭瑜玲、開發金控總經理王銘陽、凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證劵副董事長Osama S. Abbasi出席。

開發金今天舉行2019年下半年法說會，開發金控總經理王銘陽帶領經營團隊，包括中華...
開發金今天舉行2019年下半年法說會，開發金控總經理王銘陽帶領經營團隊，包括中華開發資本總經理何志傑、開發金控執行副總郭瑜玲、開發金控總經理王銘陽、凱基銀行總經理曹慧姝、凱基證劵副董事長Osama S. Abbasi出席。記者邱德祥／攝影
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開發金控凱基銀行法說會
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