開放API管理平台啟動 顧立雄期待創造三贏局面

2019-10-16 16:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／台北即時報導



金管會主委顧立雄今（16）日表示，開放銀行 （Open Banking）是目前國際間積極發展金融科技關鍵項目，銀行公會及財金公司並已分別訂定完成第一階段有關銀行與TSP業者合作的自律規範和技術、資安標準；「開放API管理平台」於今（16）日啟動。

開放API第一階段上線後，只要是不涉及消費者個人資料的金融資訊，例如台外幣存款利率、外幣匯率、分行及ATM據點、理財商品、信用卡等貸款產品資訊皆包含在內，首波上架的金融機構共有23家，並有六家TSP業者加入。未來消費者要查詢這些資訊，不用再一家一家到銀行網路上查詢。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × i 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！ × i 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

顧立雄今日出席「開放API平台上線啟動記者會」時表示，經參酌國際經驗與作法，目前已研議規劃國內以自願自律方式，採漸進式分階段推動「開放銀行」：第一階段為「公開資料查詢」、第二階段為「消費者資訊查詢」、第三階段為「交易面資訊」。

今日第一階段正式啟動後，第二階段「消費者資訊查詢」與第三階段「交易面資訊」，因涉及個資保護，需考量事項較為複雜，如： TSP業者管理方式、客戶權益保障、爭議處理、損害賠償機制及資訊安全標準等事項。

金管會已請銀行公會研擬具體規劃時程、資訊安全控管、自律規範及法令遵循相關建議事項之配套措施，並與財金公司開放API技術與資安標準時程配合。後續將持續參考英國與澳洲推動開放銀行情形，視整體市場運作及使用者接受程度等，再研擬推動。

顧立雄表示，金管會期待開放銀行政策能為消費者、金融業及TSP業者創造三贏的局面。對金融業者而言，希望引導銀行在與金融科技業者之合作關係下，能投入更多研發資源，也能跟進金融創新，並利用數據預測客戶潛在的需求，進而在各種消費場景中，即時提供客戶多樣化之金融加值服務，促進普惠金融。

對TSP業者而言，透過共通技術標準之開放API，有助於節省原需與銀行個別連接之數據成本，並可在客戶同意之前提下，安全且合法存取客戶存在於銀行的相關金融數據，可進一步打造屬於自己的產品，並為客戶提供創新之金融服務。

新興科技浪潮與創新商業模式，正不斷翻轉全球金融市場樣貌；如何在促進「金融科技」創新發展和維護「消費者權益」保護兩者之間，取得平衡，攸關我國「開放銀行」之健全及長遠發展。未來金管會仍將持續秉持落實消費者權益保障，並在兼顧風險控管及資訊安全之前提下，鼓勵金融科技發展與金融服務創新，並提供消費者更加便利友善的金融環境。