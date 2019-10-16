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兩名外送員之死：平台經濟讓勞工更自由或更弱勢？

開放API管理平台啟動 顧立雄期待創造三贏局面

2019-10-16 16:05經濟日報 記者陳美君／台北即時報導

金管會主委顧立雄今（16）日表示，開放銀行 （Open Banking）是目前國際間積極發展金融科技關鍵項目，銀行公會及財金公司並已分別訂定完成第一階段有關銀行與TSP業者合作的自律規範和技術、資安標準；「開放API管理平台」於今（16）日啟動。

開放API第一階段上線後，只要是不涉及消費者個人資料的金融資訊，例如台外幣存款利率、外幣匯率、分行及ATM據點、理財商品、信用卡等貸款產品資訊皆包含在內，首波上架的金融機構共有23家，並有六家TSP業者加入。未來消費者要查詢這些資訊，不用再一家一家到銀行網路上查詢。

顧立雄今日出席「開放API平台上線啟動記者會」時表示，經參酌國際經驗與作法，目前已研議規劃國內以自願自律方式，採漸進式分階段推動「開放銀行」：第一階段為「公開資料查詢」、第二階段為「消費者資訊查詢」、第三階段為「交易面資訊」。

今日第一階段正式啟動後，第二階段「消費者資訊查詢」與第三階段「交易面資訊」，因涉及個資保護，需考量事項較為複雜，如： TSP業者管理方式、客戶權益保障、爭議處理、損害賠償機制及資訊安全標準等事項。

金管會已請銀行公會研擬具體規劃時程、資訊安全控管、自律規範及法令遵循相關建議事項之配套措施，並與財金公司開放API技術與資安標準時程配合。後續將持續參考英國與澳洲推動開放銀行情形，視整體市場運作及使用者接受程度等，再研擬推動。

顧立雄表示，金管會期待開放銀行政策能為消費者、金融業及TSP業者創造三贏的局面。對金融業者而言，希望引導銀行在與金融科技業者之合作關係下，能投入更多研發資源，也能跟進金融創新，並利用數據預測客戶潛在的需求，進而在各種消費場景中，即時提供客戶多樣化之金融加值服務，促進普惠金融。

對TSP業者而言，透過共通技術標準之開放API，有助於節省原需與銀行個別連接之數據成本，並可在客戶同意之前提下，安全且合法存取客戶存在於銀行的相關金融數據，可進一步打造屬於自己的產品，並為客戶提供創新之金融服務。

新興科技浪潮與創新商業模式，正不斷翻轉全球金融市場樣貌；如何在促進「金融科技」創新發展和維護「消費者權益」保護兩者之間，取得平衡，攸關我國「開放銀行」之健全及長遠發展。未來金管會仍將持續秉持落實消費者權益保障，並在兼顧風險控管及資訊安全之前提下，鼓勵金融科技發展與金融服務創新，並提供消費者更加便利友善的金融環境。

金融科技金管會顧立雄
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