陸經濟下行風險 金管會要求銀行年底就要打掉逾放

2019-10-16 15:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



金管會主委顧立雄今（16）日出席活動表示，中國大陸經濟下行風險，金管會要求台資銀行大陸分行只要逾放就必須打掉，尤其是年底有盈餘時一定要打掉。

對於大陸經濟下行風險，會否影響台資銀行大陸分行？顧立雄表示，相關數據沒有太大變化，大陸曝險金額占淨值比率也在下降，因銀行資產增加，曝險金額未減少，但占淨值比率下降，看出來有些銀行授信有些趨於謹慎，但數字未明確看出有何實際影響，獲利情況應OK的。

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顧立雄表示，大陸大家都在講，尤其地方型的銀行有無潛在風險，但至少目前為止回報尚無這方面問題，我們儘量不要讓風險擴及總行，所以一有逾放就要用盈餘去打銷，另外要控制曝險及法定曝險都在淨值一定比率以下，這就是因應風險控管作為，只要風險控管得宜，即便發生什麼狀況，台灣金融市場仍穩定，不致受到太大波動。

還是有銀行大陸分行逾放掛很久？顧立雄表示，基本上年底時都要用盈餘去打掉；跟大陸分行比起來，台資銀行的大陸子行逾放是比較高一點。