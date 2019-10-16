尹衍樑兒當南山代理董座 金管會出招要求兩次面試

2019-10-16 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



杜英宗遭金管會停職兩年後，南山人壽宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，保險局找尹崇堯來面試。 本報資料照片 分享 facebook

南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年後，南山人壽宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長。但因為南山人壽對保險局來說是「特殊公司」，因此要找來面試。金管會主委顧立雄今透露，保險局第一次面試已經結束，還會有二次面試，將由金管會副主委黃天牧第二次面試。

過去金管會針對壽險業總經理一律採面試，董事長則不一定，但保險局指出，針對像南山人壽這樣的「特殊公司」，會請董事長來面試。

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顧立雄今天透露，目前保險局已經面試完，「還會有再下一波，不見得是我去面試，應該會安排副主委面試。」

這是否代表尹崇堯面試沒過關？顧立雄否認，他說：「第一次是給他(指尹崇堯)準備，下一次會再面試一次。」

但壽險業董事長由金管會面試兩次，非常罕見。保險局表示，如果有些人選在保險業已經很久，或是資歷很深，又或是從副總升任總經理等情況，就只會面試一次，但若是特殊情況會有兩次面試。