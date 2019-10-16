尹崇堯代理南山人壽董座 三原因讓金管會決定面試二次

2019-10-16 15:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



南山人壽大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接代理董事長。 聯合報系資料照 分享 facebook

金管會主委顧立雄今（16）日出席活動受訪時表示，南山人壽申請尹崇堯擔任代理董事長案的資格審查，已完成第一波面試，接下來還會有第二波，將由金管會副主委面試。

對於尹崇堯資格審查進度，顧立雄透露，保險局已完成面試，還會有下一波。第二波是主委面試嗎？顧立雄說：「不見得是我面試。」

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為何會有第二波面試，是沒過嗎？顧立雄表示，沒有「沒有過」，只是第一次是給他準備，接著要有第二次，會安排副主委面試。

據了解，保險局長施瓊華已在9日親自面試，保險公司董事長人事案經過二次面試，過去相當少見。

不過，保險局官員表示，此案原本就規劃分二次面試，沒有過不過的問題。

為何分二次？官員表示，這次準備分二次面試，主要是因南山人壽規模大、大家認為他年輕，且資歷從紙本看不出情況（金融業資歷淺），所以先由保險局面試，先談一談，談完資料由主委決定，第二次如何面試，第一次沒有過不過的問題。

這是第一次董座二次面試？保險局官員表示，不見得。以往是局長或副局長面試就結束了？官員表示，因有些公司小，有些人選在此行業久，例如副總升總經理、副董升董事長等，若情況特殊會由金管會長官面試。

據了解，金管會目前規劃第二次可能由金管會副主委黃天牧面試。