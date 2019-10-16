台灣Pay淪錢坑？ 欠執照且效益差

2019-10-16 15:39 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



台灣Pay目前在行動支付的市佔率不及5%。（photo by 台灣Pay官網） 分享 facebook

由財政部督導8家公股行庫積極推廣的台灣Pay，在行動支付的市佔率不及5%，原本定位應是整合QR Code的行動ATM，但在沒有執照下卻擅自推行動支付業務。立委許毓仁16日砲轟，行銷預算6,750萬有浮編濫編的情況，若未予以改善則應該下架。

市佔率不到5%

「上級一個指令下來，下層就胡搞瞎搞，做得不但不好，還被其他品牌給打趴！」許毓仁說，當初推動8家公股行庫，期許電子支付覆蓋率達到90%，但台灣Pay市佔率不到5%，根本不應該跳到第一線。「政府沒必要與民爭利，做不好行銷也不到位。」許毓仁說，財金公司是扮演金融基礎建設的角色，卻衝第一線去打品牌。

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立委許毓仁（右）指出，台灣Pay原本應該是行動ATM，但目前的app就是電子支付，政府有沒執照帶頭違法之嫌。

許毓仁說，以財政部為主的經營高層不懂行動支付，遲至去年才開放綁定信用卡，加上介面不友善、使用者體驗無法到位，已經忽略台灣人使用電子支付的必要性。截至7月底僅導入商家8.32萬家，不及Line Pay的14萬家及街口支付的9萬多家。

做行動支付沒執照

「如果沒有相關執照，台灣Pay是否有違法之嫌？」許毓仁說，台灣Pay原本應該是行動ATM，但目前的app就是電子支付。總行銷預算為6,750萬元，每一筆行銷成本為50~100萬，浮編濫編，最後乏人問津根本沒人使用。許強烈要求台灣Pay做全盤檢討，針對市場定位及預算使用方式提出全面性檢討報告。

許毓仁強調，金管會主委顧立雄也承認需要檢討，包括網銀、Open Banking、行動支付、電子商務等，政府並非《電子支付機構管理條例》第3條中所稱之電子支付機構，沒有執照卻做相關業務是帶頭違法，相關單位要介入調查。政府退回來說沒做電子支付，是在做後方QR Code整合，許問：「是露出了馬腳嗎？」

政府方代表回應

財政部代表回應，整合行動支付的架構是在財政部106年5月制定QR Code標準化，這是屬於行動支付的基礎建設，為了達到普及率90%，希望公股銀行能加入這個平台。

9月止綁定的金融卡跟信用卡已有282萬張，商家也已經有10.7萬家，成交筆數有876萬筆，交易金額達372億元。108年6,745萬元預算數目沒錯，目前行銷費用還沒有到2千萬元，用在優惠或抽獎活動，希望增加使用跟黏著度，跟其他行動支付的行銷手法並無不同。

財金公司董事長林國良表示，經營者是金融機構，並不是財金公司，是台灣行動支付公司，是銀行金融機構委外的單位，財金公司也沒有設ATM，財金公司只是提供一個平台。

中央銀行代表則回應，如果每一個行動支付都貼QR Code，對商家跟消費者都很不方便，如果整合在同一個平台會非常便利，消費者只要掃1個QR COde就可以互通，各銀行之間也應該可以互通。

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