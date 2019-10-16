簽證會計師缺失 證交所直接開罰

2019-10-16 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



證交所最新修訂「初次申請股票上市案簽證會計師查核缺失處理辦法」，對於涉及缺失的簽證會計師之懲處，改為證交所得直接向該會計師進行處置，視情節輕重處以函知改善、陳報主管機關或拒絕其簽證公司之審議，藉此強化要求簽證會計師善盡查核責任。

證交所表示，過去初次申請上市案的簽證會計師若涉及違法缺失，證交所會提請有價證券上市審議委員會決議通過，予以記點缺失，並報主管機關交付懲處。新規定頒布，將改為證交所得對會計師提出處置。

證交所指出，若會計師有符合規定所列之行為缺失，證交所將先請該會計師就情事出具書面說明，併同相關缺失資料，由證交所經理部門決議後，視情節輕重擇一為處置，包括一、函知會計師確實改善，二、公告證交所發現之會計師缺失及陳報主管機關，三、提請證交所有價證券上市審議委員會，討論和決議是否拒絕審議該會計師簽證之上市公司。

若會計師遭處以第三項懲處，證交所將自公告次一日起後二到四個月，均拒絕該會計師簽證的上市申請案，並報請主管機關交付懲戒。另外，會計師簽證財報若涉及虛偽、隱匿情事，證交所也將檢具事證送請投保中心參酌辦理。

證交所規範簽證會計師的缺失行為，包括財報未正確或據實查核、應揭露事項未按要求揭露、未按公認審計原則和會計師查核規則辦理、預估財測並未依核閱要點進行或其他經證交所認定不法等九點。

證交所強調，簽證會計師應善盡查核責任，提升簽證品質，避免投資人權益受到危害。本次共修訂「初次申請股票上市案簽證會計師查核缺失處理辦法」第2條至第6條、「審查有價證券上市作業程序」第6條及第7條、「審查外國有價證券上市作業程序」第4條之一，以及「有價證券上市審議委員會簡則」第2條。