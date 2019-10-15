住院險理賠增復效通知與鼻失能二修正 明年元月上路

2019-10-15 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



因醫療險理賠給付常有糾紛，金管會保險局今年來為保護消費與保險公司雙方權益，繼4月新增保險公司得徵詢醫師專業意見後，今年下半年再度修訂二項保單示範條款，包括保單復效屆滿期前3個月要通知保戶，以及針對失能項目新增「鼻子未缺損，但機能永久受損者，仍可賠付5%」，將於2020年元月1日正式上路。

為了防弊並保護消費者權益，將過去較具理賠爭議的情況，明列到條款，加速保險理賠速度，保險局今年以來三度修正「住院醫療費用保單示範條款」共計十餘種條款，包括4月9日、6月13日及6月21日，由於國內主要住院險，不論是近來市場熱銷的實支實付或是日額型，或是失能險、長照險，甚至旅平險、團體傷害險失能理賠，其中各項理賠都是依據「住院醫療費用保險單示範條款」內容辦理，因此修正影響甚劇。

保險局副局長張玉煇表示，明年元月上路主要修正重點有三，一是4月9日修正「保險公司現行實務理賠準則」，民眾要申領保險金時，除了相關後檢附文件外，調閱就醫必要資料外，新增保險公司基於核保需求，得徵詢其他醫師的醫學專業意見，作為理賠審查評估之一。為了達到揭露資訊效果及兼顧消費者權益的保護，參酌行政院消費者保護處的建議，修正相關的示範條款，把這樣的情況明列。

張玉煇說，下半年還有二項修正，分別是6月13日修正「人壽保險單示範條款」第七條第八項，有關保單契約停止後二年內需申請復效，否則會失效，此次修正規定期效屆滿前需主動通知保戶，不得低於三個月，保險公司會以書面或是其他方式擇一通知保戶。 以及6月21日修正「傷害保險單示範條款及相關團體傷害險或是旅行平安險，附表失能程度與保險金給付表中，增加一項失能程度「鼻未缺損，但鼻機能永久遺存顯著傷害者」，得給付5%的理賠。

張玉煇解釋，這一點是之前有立法委員提議，因原失能程度鼻子有缺損，造成機能永久障害賠付20%，但是有些鼻子外觀沒缺損但功能受影響，或因為腦造成鼻子功能喪失等，應有合宜的給付，因此新增這一項，對保戶是有利的。