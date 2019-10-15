金管會大開罰 前10月對金融業罰鍰已超越去年一整年

2019-10-15 19:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



金管會大開罰，今年到10月中為止，對銀行、證券及保險業違規開罰的罰鍰收入，分別都已超過去年一整年的罰鍰收入，不含對上市櫃公司的裁罰案，金融業合計罰鍰收入有1.87億元，其中單是保險業就有1億多元居冠。

此外，根據金管會資料，若包含對上市櫃公司等公開發行公司的罰在內，到9月底止，罰鍰收入已有2.4億元，比同期間的預算數多出近六成。

金管會今（15）日公布最新金融業罰鍰收入，金管會銀行局副局長黃光熙表示，今年以來到10月15日止，銀行業的罰鍰收入有6,950萬元；已超過去年一年的4,816萬元。件數則有15件，去年一年則是24件，顯示個別案件的罰鍰有明顯增加。

至於證券期貨業（不含上市櫃公司）罰鍰收入，金管會證期局副局長張振山表示，到10月中已有1,106萬元，也已超過去年一年的921萬元。件數則有23件，去年一年有27件，個案的罰鍰金額也略為增加。

保險業方面，金管會保險局副局長張玉煇表示，今年到10月中為止，罰鍰收入有1億650萬元，也超過去年一年的7,520萬元。件數則有46件，快逼近去年一年的47件，顯示金管會強勢整頓保險業，處罰家數及罰鍰都明顯增加。

根據金管會資料，今年度編列的罰鍰收入（含對上市櫃公司的裁罰）預算金額是2.06億元，預算實際執行情況，到9月底已有2.4億元，比同期間應有的預算數多出58%。

值得注意的是，單是9月份，罰鍰收入預算數是1,708萬元，但實際執行數卻高達5,872萬元，是預算數的2.4倍；顯示9月對金融業的裁罰案大爆增。

其中裁罰案件最多是保險業，最大的一張就是南山人壽的新系統之亂，重罰3,000萬元。

銀行業方面，今年以來吃下最多罰鍰的都是理專或行員涉挪用客戶資金，包括聯邦銀行、華銀分別因這類案件，被罰1,000萬元。

在今年罰鍰收入大增後，金管會預期經過強勢整頓公司治理並重罰後，金融業的法遵、內控都會改善，因此，明（109）年度預算案，罰鍰收入金額2.02億元，略低於今（108）年度的2億600萬元。