親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易談判雙簧之後，中共「悔棋」進退維谷

六都最強 這地區前三季每千戶人家就有34.4戶購屋

金管會大開罰 前10月對金融業罰鍰已超越去年一整年

2019-10-15 19:49經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

金管會大開罰，今年到10月中為止，對銀行、證券及保險業違規開罰的罰鍰收入，分別都已超過去年一整年的罰鍰收入，不含對上市櫃公司的裁罰案，金融業合計罰鍰收入有1.87億元，其中單是保險業就有1億多元居冠。

此外，根據金管會資料，若包含對上市櫃公司等公開發行公司的罰在內，到9月底止，罰鍰收入已有2.4億元，比同期間的預算數多出近六成。

金管會今（15）日公布最新金融業罰鍰收入，金管會銀行局副局長黃光熙表示，今年以來到10月15日止，銀行業的罰鍰收入有6,950萬元；已超過去年一年的4,816萬元。件數則有15件，去年一年則是24件，顯示個別案件的罰鍰有明顯增加。

至於證券期貨業（不含上市櫃公司）罰鍰收入，金管會證期局副局長張振山表示，到10月中已有1,106萬元，也已超過去年一年的921萬元。件數則有23件，去年一年有27件，個案的罰鍰金額也略為增加。

保險業方面，金管會保險局副局長張玉煇表示，今年到10月中為止，罰鍰收入有1億650萬元，也超過去年一年的7,520萬元。件數則有46件，快逼近去年一年的47件，顯示金管會強勢整頓保險業，處罰家數及罰鍰都明顯增加。

根據金管會資料，今年度編列的罰鍰收入（含對上市櫃公司的裁罰）預算金額是2.06億元，預算實際執行情況，到9月底已有2.4億元，比同期間應有的預算數多出58%。

值得注意的是，單是9月份，罰鍰收入預算數是1,708萬元，但實際執行數卻高達5,872萬元，是預算數的2.4倍；顯示9月對金融業的裁罰案大爆增。

其中裁罰案件最多是保險業，最大的一張就是南山人壽的新系統之亂，重罰3,000萬元。

銀行業方面，今年以來吃下最多罰鍰的都是理專或行員涉挪用客戶資金，包括聯邦銀行、華銀分別因這類案件，被罰1,000萬元。

在今年罰鍰收入大增後，金管會預期經過強勢整頓公司治理並重罰後，金融業的法遵、內控都會改善，因此，明（109）年度預算案，罰鍰收入金額2.02億元，略低於今（108）年度的2億600萬元。

金管會保險
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

錄音嚇退銀髮高資產族 今年買投資型保單急凍

2019-10-15 15:41

鼠年銀幣金條問世 精鑄光閘多炫彩

2019-10-15 20:01

金管會澄清何壽川保釋金爭議 將追查金檢報告為何流出

2019-10-15 19:09

懶人賺錢法！王道「高利活儲」祭1.85%超高利率

2019-10-15 17:37

5產業菁英 獲頒工研院院士

2019-10-15 14:37

台灣人大賣黃金 黃金王子：現在投資不算晚

2019-10-15 14:37

影／美中協議後金價受矚 黃金王子：投資還不晚

2019-10-15 12:10

央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

2019-10-15 11:55

美中達協議後黃金仍高檔 黃金王子：現在投資還不晚

2019-10-15 11:18

你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

吸港資 金管會擬打通財管渠道

2019-10-15 00:54

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

台壽挺電競 贊助校園聯賽

2019-10-15 00:25

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

顧立雄：開放更多金融商品

2019-10-14 23:29

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

搭配年金險 退休生活保障更完整

2019-10-14 23:29

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27

中信銀啟動捷運棒球列車

2019-10-14 00:12

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

創櫃投資媒合會 來了

2019-10-13 23:09
看更多

熱門文章

60歲不急著領勞工退休金？原來有這些好處

2019-10-15 13:27

超羨慕！勞退帳戶有千萬元 一年就分紅80萬元

2019-10-15 13:29

全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩台積電、鴻海

2019-10-15 15:51

電動車補助大縮水！最新版補助概況一次看

2019-10-15 15:20

電動機車 擬降價衝買氣

2019-10-15 00:09

國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心

2019-10-15 00:07

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心

2019-10-15 00:53

或見好就收、或苦戰脫身 今年撤守大陸的台企有這些

2019-10-15 12:37

你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09

永豐遭爆把銀行金庫當自家金庫 金管會還清白

2019-10-15 17:25

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

台灣人大賣黃金 黃金王子：現在投資不算晚

2019-10-15 14:37

央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

2019-10-15 11:55

兩大原因…電動機車市占飆升

2019-10-14 23:57

美中達協議後黃金仍高檔 黃金王子：現在投資還不晚

2019-10-15 11:18

租稅天堂稅務居民證明 鬆綁

2019-10-14 22:40

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

國產車死亡交叉！ 車輛公會理事長：已是危急存亡之秋

2019-10-15 16:16

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

老車站改成冰菓室 吸引600人山村換宿—沒落小鎮成「有收房租的IKEA」

2019-10-15 15:30

急著下車為什麼？台灣人賣了黃金之後做這件事

2019-10-15 15:27

巨大單月業績創新高 前九月年增率5.1%

2019-10-15 00:43

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top