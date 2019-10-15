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金管會澄清何壽川保釋金爭議 將追查金檢報告為何流出

2019-10-15 19:09聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

永豐金控前董事長何壽川。 聯合報系資料照片／記者程宜華攝影
永豐金控前董事長何壽川。 聯合報系資料照片／記者程宜華攝影
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金管會今針對永豐金前董座何壽川保釋金爭議做出澄清，指何壽川8月17日的保釋金來源是由其本人帳戶提領，6月16日是因15名行員因三寶案遭檢調約談，多名行員面臨須繳保釋金，因此向永豐銀行其他行員借，後來因為不需繳保釋金，所以沒有動用款項，因此沒有代墊。但依照規定金檢報告不得外流，檢查局指出，將報告流出來的人恐觸犯到刑法，會考慮請永豐銀去了解跟清查，為何金檢報告會外流。

立委黃國昌昨爆料，指金管會明明金檢時就發現，永豐金前董事長何壽川二年前被帶到台北地檢署時，竟有15人在晚上7點的非營業時間，領走7500萬元替何壽川籌措保釋金，根本是把「銀行的金庫當成自己的金庫」，質疑金管會輕放永豐銀。

金管會今天澄清，指何壽川在2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金控法起訴，但其保釋金來源，是由何壽川從他本人帳戶提領的現金。

至於6月16日的交易，金管會說，經過向永豐銀了解後，當天有15名用永豐銀行員因為三寶授信案遭檢調約談，15名行員為因應可能面臨須繳交保釋金，向永豐銀其他行員借，後來因為無須繳交保釋金，所有沒有動用該筆款項，「該資金並未用在支應何壽川的保釋金，永豐銀行也沒有代墊何壽川的保釋金。」

針對營業時間之後才提領現金，銀行局說，檢查報告中有看到提領是在營業時間之後，不管原因如何，銀行要盡量符合改善。

另針對檢查報告中指永豐銀沒有留存查證紀錄。銀行局則回應，經過了解後，相關提款程序都由客戶本人親簽開立提款條，相關現金提領都有傳票及帳務作業紀錄，並有依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

銀行局指出，針對上述的狀況，其實不構成到罰鍰的地步，但會去督促永豐銀配合要注意，或是必須留存查證紀錄跟符合洗錢防制規定申報等。

不過因為金檢報告依規定是不能外流，金管會檢查局指出，金檢報告不管有沒有結案都是密件，除經金管會同意，不可以任何形式揭露全部或部分內容。外流出去的人，恐觸犯到刑法132條，最多處一年以下有期徒刑。

檢查局表示，目前不清楚金檢資料從哪流出，看起來那公文不是從金管會出去的，因為那不是金管會固定的金檢報告公文格式。因為金檢報告通常是是受檢單位的董事會、總經理、總稽核，跟總稽核指定的稽核人員、法遵跟指定法遵人員才看得到，會考慮請永豐銀去了解跟清查，為何金檢報告會外流。

永豐銀行金管會何壽川
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