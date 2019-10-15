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國慶大會真的空蕩蕩！資深媒體人：想來來不了 想走走不掉

何壽川保釋金爭議 金管會將調查誰外洩金檢報告

2019-10-15 18:45經濟日報 記者邱金蘭／即時報導

立委日前爆料永豐銀為提領前永豐金董事長何壽川的保釋金，晚上還打開金庫提現金，金管會的金檢報告並顯示銀行有缺失。金管會今（15）日表示，依規定，金檢報告是密件，不能外洩，金管會將了解金檢報告如何外洩。

立委黃國昌質詢指出金管會金檢發現，何壽川二年前因案需繳保釋金時，有人在晚上領走7,500萬元，質疑金管會至今未開罰，輕放永豐銀；立委並出示檢查報告意見及檢查報告編號。

金管會了解後在今天說明情況，金管會檢查局主秘林峯召表示，依規定，金管會對金融機構的檢查報告，是密件，除依法或金管會同意外，不得閱覽或以任何形式洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或部分內容，違者將觸犯刑法第132 條及其他相關法令。

違反刑法第132條規定，非公務員部分將處一年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金。

林峯召表示，昨天立委揭露的檢查報告，並不是金管會金檢報告的格式，「不知委員資料從哪來的，看起來不是從我們這邊出去的，那個形式跟內部不同」。

若格式不同，有無觸犯刑法？林峯召表示，不能以任何形式洩露；「受檢單位什麼人可以看，內容要做到保密規定」，均有規定，即便是吹哨者也不能外洩。

至於會否調查檢查報告如何外洩？林峯召表示，會問一下銀行，或請他們清查一下是怎麼回事，應該會去了解。

金管會永豐銀何壽川
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