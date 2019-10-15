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鼠年銀幣金條問世 精鑄光閘多炫彩

2019-10-15 20:01台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

銀幣主題面有毛理細緻的「鼠來寶」。（photo by 台灣銀行）
銀幣主題面有毛理細緻的「鼠來寶」。（photo by 台灣銀行）
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台灣銀行委中央造幣廠設計、鑄造之庚子鼠年銀幣金條上市！「庚子鼠年彩色鍍金精鑄銀幣」及「台銀金鑽條塊鼠年生肖版」15 日上架銷售。新一輪生肖系列銀幣推出首款，限量 5 萬枚；金鑽條塊重37.5克、含金成色999.9，限量5,000條，背景為幻彩防偽設計，可回售、流通性佳。

碎步前進柿柿如意

台銀董事長呂桔誠表示，每年看到自由女神套幣的時候，一摸就感嘆：我們什麼時候能做到這種品質？黃金條塊限量5,000條發行，進入鼠年，倉鼠顯得特別可愛，從倉鼠身上的毛可以摸出它的細緻。期待台灣經濟能碎步前進，希望台商回來可以投資、建廠，各方面的人才就業、行銷，讓本土經濟碎步、快行。

中央造幣廠長周盛商表示，台灣銀行一直是最重要的客戶，也努力把最精湛的技術應用在合作上，今年除了鍍金、幣中幣的設計之外，還有張克齊繪製的「柿柿如意」，鍍金是採用9999純金，倉鼠寓意是「招財進寶」，財鼠則有生財、聚財的寓意。另一款金鑽條塊「鼠來寶」，祝鼠年心有所屬，有數不盡的幸福。

鑄幣史也堪稱傑作

中央造幣廠企畫科主任林文解說，這次製造的不只是精品、更是藝術品，結合研發創新、品牌形象、工藝傳承，在世界造幣史上也會留下位置。建模雕塑用手工堆疊出樹脂盤，再由大縮小變成鋼模，逐枚鑄造。鏡面工法反射率高，層次愈清楚、轉移率愈高，紀念幣的品質就愈好。炫彩是由極細（頭髮的1/100）的光閘反射，不影響金條9999純度，放大後可辨識微小字，敢做就不怕偽造。

銀幣售價2,180 元，自15日起至12月31日止為早鳥優惠期間，售價1,988 元。由台灣銀行及其網站、土地銀行、中小企業銀行、華南銀行、玉山銀行、瑞興銀行及中華郵政發售。

台銀董事長呂桔誠（左）表示，希望台商回來可以投資、建廠，期待台灣經濟也能碎步快行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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