永豐遭爆把銀行金庫當自家金庫 金管會還清白

2019-10-15 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



永豐金。報系資料照 分享 facebook 立委爆料永豐銀為提領前永豐金董事長何壽川的保釋金，晚上還打開金庫領現金，但金管會今（15）日表示，這次金檢報告已處理完畢，此案並未對永豐銀罰錢，只要求銀行改善。

針對2017年6月16日永豐商銀在營業時間後大額現金交易，金管會提出兩點說明。

包括第一、永豐金前董事長何壽川在2017年8月17日遭台北地方法院檢察署以違反金融控股公司法等起訴，其保釋金來源，金管會已予以瞭解，是由何壽川自其本人帳戶提領現金予以支應。

第二、2017年6月16日永豐銀行的交易，經向該行瞭解，當日該行多名行員因三寶授信案遭檢調單位約談，該行多名行員為因應可能面臨須繳交保釋金，先行向該行其他行員借支，後因無須繳交保釋金，爰未動用該筆款項並予以返還。該資金並未用以支應何壽川的保釋金，永豐銀行也無代墊何壽川的保釋金。

第三、相關提款程序均由客戶本人親簽開立提款條，相關現金提領均有傳票及帳務作業紀錄，並依規定向法務部調查局申報大額通貨交易。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，此案是2018年的一般金檢報告，金管會已處理完了。

所以認定這次作業沒有違反內稽內控規定？黃光熙表示，依檢查報告處理，檢查意見很多，此案要求銀行改善即可，不到罰鍰程度。