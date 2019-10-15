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新台幣今由升轉貶6.6分 匯銀：僅一日慶祝行情

2019-10-15 16:47經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

國際熱錢持續匯入，新台幣兌美元一開盤下跌1分，回頭走強，最高升值7.4分、達到30.546元兌1美元，過了10時，新台幣開始收斂漲幅，在30.573元兌1美元之間震盪，下午盤勢驟變，投信美元買盤出手，新台幣走貶，終場新台幣兌美元最終收在30.686元兌1美元，貶值6.6分，成交金額10.26億美元。

外資金天還是有進來。」匯銀人士指出，外資早上持續匯入，帶動新台幣走升，一度升值7.4分，但沒想到下午投信美元買盤出手，新台幣走貶，新台幣只剩下一日慶祝行情。

匯市交易員指出，央行偏向在新台幣升值出現，如果大幅貶值也會出現，但今天新台幣區間逾1.5角，不是央行出手，反像是市場對於美中貿易真的有解嗎？「打上一個大大的問號」。

匯市交易員指出，今日進口商出手較多，出口商拋匯較不甘願、因為「美元太便宜」，即便太便宜，出口商還是得咬牙拋，否則假設美元更便宜，就虧大了。

後續匯銀人士認為，仍必須看外資態度，原本預期新台幣慶祝行情可至少維持一星期，但沒想到僅剩下一天，新台幣後續要有方向，就得觀察外資變化。

美元仍長期看強勢，部分銀行認為，美元走低就是買點，在不穩定的國際金融局勢中可搶先逢低布局。

新台幣外資
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