錄音嚇退銀髮高資產族 今年買投資型保單急凍

2019-10-15 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會要求針對70歲以上長者買投資型保單須錄音錄影，嚇跑銀行銀髮高資產族！據壽險公會最新統計資料，今年上半年70歲以上買投資型保單人數只剩1萬人，金額173億元，相較去年全年的3.3萬人與540億元，公會憂心「今年新契約件數及初年度保費收入將大幅減少」！

壽險公會今（15）日發布投資型保單概況分析報告，其中銀行是投資型保單的主要通路，且占比高達65%。壽險公會表示，主要是因為「銀行擁有高端資產客戶名單之優勢」。但今年來70歲以上銀髮高資產族買投資型保單買氣卻急劇向下。

據壽險公會統計，2017年與2018年70歲以上保戶購買投資型保單的人數，分別是3萬與3.3萬人次，占當年投資型新契約件數的7~9％之間，分別投資高達477與540億元，二年共計買投資型保單高達1,017億元，占當年投資型保費的10～12%。

但今年情況大減，壽險公會報告指出，金管會自2018年11月開始要求各壽險公司，針對70歲以上保戶投保投資型保單，必須要錄音錄影。今年上半年70歲以買投資型保單的人數剩1萬242人，金額173億元，都只剩去年全年的三成左右。

壽險公會表示，若按時間比例估算，預估於 108 年全年度 70 歲以上客戶之新契約件數及初年度保費收入將大幅減少。

公會表示，市場上具有高資產部位客戶之年齡普遍係所謂的「高齡」，而該群客戶投保投資型保險商品之必要性及適當性，近來確實亦引發社會關注。主管機關為加強保護高齡保戶要求錄音錄影，除增加公司於銷售時之法令遵循成本外，亦將降低業務員銷售此類商品之意願，進而影響投資型保險商品之發展。

上一次金管會對銀髮族買投資型保單管制就造成民國100年時銀行通路占比大減，當時金管會要求銀行通路銷售之投資型保單達特定條件，包括超過70歲、躉繳保費逾百萬元或年繳保費逾30萬元者應由壽險公司進行電訪並給予客戶契撤期，是銀行近年來最低占比，對通路影響極大。

這一次金管會再整頓，壽險公會認為，未來主管機關在實施死亡保障門檻比例原則之監理措施後，將使銀行原由銷售投資型保單可獲取之收入大受影響，銀行之銷售商品策略可能有所調整，進而將影響銀行通路之銷售占率。