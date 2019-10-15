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全球百大數位企業大洗牌！台灣從6家掉到剩這兩個

急著下車為什麼？台灣人賣了黃金之後做這件事

2019-10-15 15:27經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

今年以來受到貿易戰紛爭影響，在避險資金擁戴下國際金價攀升，一度來到每英兩1,500美元以上，甚至部分外銀喊價黃金將上看2,000美元，但台灣投資人卻在今年大賣黃金，採取現金為王策略，素有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，現在投資黃金都不算晚。

楊天立表示，金價5月上漲以來，台灣投資人幾乎都在回售黃金，今年台灣投資人回售黃金比往年同期倍增，買賣比率大約一比二，到底是獲利回吐或是提前停損不清楚，但是台灣人的投資行為和國際相反。

楊天立表示，這一波台灣投資人看到金價走高就賣掉，變現之後並沒有轉向投資股債，或是其他商品，而是留在現金。

對於黃金後市，楊天立表示，目前看起來，金價在1,480美元價位有支撐，影響金價後續發展的主要因素包括貿易戰發展、地緣政治和美國貨幣政策，如果中美貿易戰更加緩和，年底美國不再降息，金價才可能跌破1,480美元，往下回測。

但楊天立表示，就目前來看，中美貿易戰是長期趨勢，因此這次表面上中美趨緩，但金價回檔幅度不大，年底到明年初多數國際機構預估金價目標放在1,600美元，明年上看1,700美元以上，因此長期而言黃金是上升趨勢。

楊天立表示，投資人以風險規避角度看黃金，如果投資配置大部分在股票和債券上，黃金非常少者，建議投資組合可將黃金比率拉高到5%，長期區間可以考慮戰投資組合比率增加到8%。

台灣投資人在今年金價上漲之後開始回售，台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，就定期定額...
台灣投資人在今年金價上漲之後開始回售，台灣銀行貴金屬部副理楊天立表示，就定期定額角度來說現在還算是進場的安全範圍。 記者仝澤蓉／攝影
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