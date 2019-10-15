親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

厄瓜多危機12天：油價大戰，國家自爆前的「奇蹟和解」

美中達協議後黃金仍高檔 黃金王子：現在投資還不晚

2019-10-15 11:18經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，可以開始調整資產配置，增持5%的黃...
楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，可以開始調整資產配置，增持5%的黃金、甚至8%以上。路透
分享

美中雙方完成第一輪協議，避險情緒雖降溫，但黃金走勢回檔小，仍支撐在每英兩1,480美元之上。有黃金王子封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，可以開始調整資產配置，增持5%的黃金、甚至8%以上。

楊天立今（15）日出席「台灣銀行2020庚子鼠年暨貴金屬新品上市發表會」時說，目前黃金價格仍支撐在每英兩1,480美元頸線之上，未來取決於全球的地緣政治風險，年底前可以觀望美國聯準會降息氛圍以及美中雙方的消息面，假如貿易戰更加緩和、聯準會又不降息的話，就會跌破1,480美元，測試每英兩1,450美元；反之，若有降息，美中之間無法緩和，就會在支撐在1,480美元。

他說，每英兩1,500美元已經達到技術上的滿足點，要突破1,600美元還需要有利的消息面支撐。

他建議投資人，此時的環境應該要風險規避，如果投資人資產配置偏重股票、債券，黃金較少的話，短期可以將黃金增加5%，甚至8%以上。

若是一般投資人，還不知道行情在哪，可以採取定期定額資產配置，1,480美元至1,500美元，位於中間價位，定期定額開始，還算安全。至於短線投資人，在這時期要更加謹慎小心，與其追高，建議採取1,500美元以下，倒三角形配置方法。

受惠於全球避險情緒升溫，金價自5月以來波段漲幅已超過20%，楊天立觀察到，國際投資人不斷買進，而我國投資人則持觀望態度，今年以來的回售與買進比是2:1，與國際上的操作模式相反。

有黃金王子封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話...
有黃金王子封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，此時可以增持5%的黃金、甚至8%以上。 記者林子桓／攝影
分享

降息美國聯準會
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09

央行小學堂開講 新版10元硬幣暗藏國泰民安

2019-10-15 11:55

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

吸港資 金管會擬打通財管渠道

2019-10-15 00:54

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

台壽挺電競 贊助校園聯賽

2019-10-15 00:25

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

顧立雄：開放更多金融商品

2019-10-14 23:29

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

搭配年金險 退休生活保障更完整

2019-10-14 23:29

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

立委批我國全球金融競爭力竟輸青島 顧立雄：WEF排第六

2019-10-14 13:31

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

日圓換匯又跳水 換新台幣5萬元差快3000元

2019-10-14 11:52

台幣成為今天表現最強貨幣 對日圓也創5月初來最高

2019-10-14 11:51

貿易戰露曙光股匯齊揚 新台幣盤中勁揚2.4角

2019-10-14 11:20

香港狀況若惡化 顧立雄：影響台商資金調度中心

2019-10-14 10:05

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 09:20

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27

中信銀啟動捷運棒球列車

2019-10-14 00:12

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

創櫃投資媒合會 來了

2019-10-13 23:09
看更多

熱門文章

永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10

台幣漲很兇 想跟著賺快用外幣設價服務

2019-10-14 12:47

國產退出大陸水泥市場 展現轉型決心

2019-10-15 00:07

熱錢狂湧 台幣強升2.3角

2019-10-14 23:30

夜貓出動 星巴克深夜爵士酒館見

2019-10-14 15:47

家樂福攻電商 將在桃園興建北區物流中心

2019-10-15 00:53

金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47

海外資金回台翻倍 申請匯回規模達65億元

2019-10-14 23:48

電動機車 擬降價衝買氣

2019-10-15 00:09

郭明錤：iPhone SE2 規格將與i8類似

2019-10-14 12:10

新台幣強升2.3角收30.62元 逾一年最高

2019-10-14 16:19

德儀分手大聯大、文曄 專家：調體質 大者更大展優勢

2019-10-14 14:32

辜家二少出手 增持開發金股

2019-10-15 00:11

蘋果發展無線充電 台廠利多

2019-10-15 00:53

開發金併中壽 時程受關注

2019-10-14 23:58

台股站上萬一 顧立雄提醒要居高思危

2019-10-14 13:03

自然人董事制 牽動金控改選

2019-10-14 23:35

9月、前三季表現亮眼 南山獲利稱冠同業

2019-10-14 23:29

被動元件MLCC拉貨回溫 國巨創半年波段高點

2019-10-14 12:04

日本航空在台招募地勤 今起至11月10日線上報名

2019-10-14 18:05

衝綠電！ 國產署第二波釋地標租 設置太陽光電

2019-10-14 18:14

中國大陸若威脅並取消ECFA 經濟部將提出因應對策

2019-10-14 12:07

工研院：新科技服務業 將是下世代台灣兆元產業

2019-10-14 13:31

以房養老申辦 北北基最熱

2019-10-14 23:33

乾杯9月營收創新高 新品牌將亮相第4季業績看俏

2019-10-14 14:31

資金回台大翻倍！國慶前夕湧進35億元活水

2019-10-14 20:51

不畏陸廠DRAM年底量產 記憶體族群股價揚

2019-10-14 12:23

吸港資金 顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

2019-10-14 14:32

國發基金轉型 主動發掘新星

2019-10-15 00:59

名家觀點／出口負成長的哀愁

2019-10-15 01:05

兩大原因…電動機車市占飆升

2019-10-14 23:57

租稅天堂稅務居民證明 鬆綁

2019-10-14 22:40

何壽川保釋金爭議 立委質疑金管會輕放永豐銀

2019-10-15 01:01

原油運價大漲 台塑中油不受影響

2019-10-14 14:48

台灣之星策略夥伴添新成員 攜全國電子推專案搶客

2019-10-14 14:58

新台幣漲翻天 日圓換匯價0.2859元五個月來最便宜

2019-10-14 12:16

熱錢湧入 台北股匯市齊揚

2019-10-15 00:49

巨大單月業績創新高 前九月年增率5.1%

2019-10-15 00:43

新疆黑名單中企來台恐涉國安 經長要國營會盤查

2019-10-14 13:05

台積電法說會前 外資喊出第四季營收躍上百億美元

2019-10-14 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top