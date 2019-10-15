美中達協議後黃金仍高檔 黃金王子：現在投資還不晚

2019-10-15 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，可以開始調整資產配置，增持5%的黃金、甚至8%以上。路透 分享 facebook

美中雙方完成第一輪協議，避險情緒雖降溫，但黃金走勢回檔小，仍支撐在每英兩1,480美元之上。有黃金王子封號的台灣銀行貴金屬部副理楊天立建議，若投資人資產配置有債券、股票的話，可以開始調整資產配置，增持5%的黃金、甚至8%以上。

楊天立今（15）日出席「台灣銀行2020庚子鼠年暨貴金屬新品上市發表會」時說，目前黃金價格仍支撐在每英兩1,480美元頸線之上，未來取決於全球的地緣政治風險，年底前可以觀望美國聯準會的降息氛圍以及美中雙方的消息面，假如貿易戰更加緩和、聯準會又不降息的話，就會跌破1,480美元，測試每英兩1,450美元；反之，若有降息，美中之間無法緩和，就會在支撐在1,480美元。

他說，每英兩1,500美元已經達到技術上的滿足點，要突破1,600美元還需要有利的消息面支撐。

他建議投資人，此時的環境應該要風險規避，如果投資人資產配置偏重股票、債券，黃金較少的話，短期可以將黃金增加5%，甚至8%以上。

若是一般投資人，還不知道行情在哪，可以採取定期定額資產配置，1,480美元至1,500美元，位於中間價位，定期定額開始，還算安全。至於短線投資人，在這時期要更加謹慎小心，與其追高，建議採取1,500美元以下，倒三角形配置方法。