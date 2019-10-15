你今天「嗶」了嗎？ 悠遊卡重度使用者都住這裡

2019-10-15 11:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



圖／本報資料照 分享 facebook

隨著台灣多元支付市場興起，電子票證產業也呈現多元化經營，從擴大消費回饋到結盟連鎖通路，市場廝殺戰硝煙不斷。金管會最新公佈數據，截至今年8月底，全台電子票證總流通卡數約1.2億張，較前一個月增加168萬張；當月消費卡數約1,494萬張，消費金額約75.5億元，儲值總餘額更是高達98.7億元。

擁有全台近400萬會員大數據的UUPON，於7月調查發現，全台四大電子票證業者中，消費者最常使用的支付工具是「悠遊卡」。這次《悠遊卡使用滿意度調查》發現，居住台北市的消費者，最愛的還是「悠遊卡」；調查顯示，超過九成台北人對悠遊卡使用經驗感到「滿意」，更有高達96 % 的受訪者坦承：「悠遊卡是台北市民不可或缺的一張卡！」

UUPON發佈《悠遊卡使用滿意度調查》，針對市佔率最高的電子票證業者悠遊卡，展開多面向的消費者意見調查。結果發現，台北民眾在日常生活高度仰賴悠遊卡，有七成受訪者表示自己持有「二~五張」包含信用卡聯名卡功能的悠遊卡；而在使用頻率方面，也有近六成受訪者「每天」都會使用悠遊卡。

整體來說，受訪者在評估自己使用悠遊卡的經驗時，超過九成表示「滿意」；而滿意的原因，不外乎「小額消費的通路很多」，以及「滿足日常生活所需的便利性」。特別的是，悠遊卡台北發跡的品牌背景，免不了使用者重北輕南的市場印象，是有可能被打破的？調查顯示，有85% 的台北人願意「介紹並推薦還不熟悉悠遊卡的親友去使用」。

更進一步，比對台北市12個行政區，最愛悠遊卡的市民也跟著出爐！根據分析，家住在「內湖區」的受訪者，有高達 96% 對悠遊卡的使用經驗感到滿意，高居台北市之冠。

推估內湖區內有科技園區，許多新建商半大樓進駐外，還是台灣多數新聞媒體的總部設置處；在科技、資訊、傳播專業人員的匯聚之處。此外，內湖區內還有四所大專院校、七所高中、六所國中，以及超過十所國小，涵蓋各年齡的學生，更是對悠遊卡具高度認知的族群。

綜合上述，內湖區民眾對於悠遊卡所提供大眾交通、日常消費等各項使用更有感，乃至於「內湖人作為全台北最挺悠遊卡」的調查結果，也就能夠令人理解。

另外，根據 UUPON於上個月進行的《問卷pon調查》，交叉比對全台灣一萬民持有電子票證會員的情況，發現仍然有超過半數民眾，還不清楚悠遊卡計畫推出「行動支付」。這也突顯了悠遊卡雖然握有高市佔率，在滿意度上也能夠符合大多數使用者期望，但在未來「發展行動支付」的目標上，品牌聲量仍然未真正發酵。

此外，被問到「願意使用行動支付」原因，會發現民眾最在意的是「可使用支付地點多寡」，以及「是否有吸引人的回饋」。

由此可知，想將既有的市場滿意度，轉化成為未來行動支付的效益，對於已經擁有「廣泛使用通路」的悠遊卡來說，還得看未來支付所搭配的回饋模式，是否真正能打動消費者的心。

結合UUPON相關問卷調查與大數據分析，悠遊卡作為台灣電子票證龍頭，在滿意度與依賴性上的表現，都足以說明其重要性；更證實悠遊卡對於台北市民眾，在日常生活具有高度的不可替代性。