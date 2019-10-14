第一銀行攜手雲端發票App 提供線上生活繳費

2019-10-14 17:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／台北即時報導



鑒於開放銀行（Open Banking）所帶來的場域金融未來商機，第一銀行9月30日起宣布首波攜手「雲端發票App」及「麻布記帳（MoneyBook）」等業者，推出「生活繳費」與「公開資訊查詢」API服務，透過對內外流程整合與自動化，異業結盟讓客戶享受個人化的便捷金融服務。

第一銀行為打造金融科技生態環境，過往生活繳費客戶須要持單據至代收單位或門市櫃檯繳費，隨著行動支付越來越普及，第一銀行致力於多元便利的數位金融服務，讓客戶繳費免出門，在家輕鬆完成，故與知名雲端發票業者「雲端發票App」首度合作，最受消費者青睞雲端發票App不僅擁有200多萬用戶，此次透過業者的服務介面，提供「生活繳費」服務，包含公用事業費、電信費、信用卡費及交通費等四大類API，客戶只要進入繳費頁面，輸入銷帳編號、身分證字號，接著選擇轉出銀行名稱並輸入轉出銀行帳號，即可立即進行繳費，大大提升民眾生活的便利性。

同時，因應財金公司「開放API」三階段計畫的最新發展時程，第一銀行已於9月30日同步上線第一階段的應用場景「公開資訊查詢」。此階段API功能又分為四大類，包括存款、貸款、投資理財、其他銀行服務。未來第一銀行亦會持續辦理第二階段「消費者資訊查詢」及第三階段「交易面資訊」，以促進電子支付朝國際化及多元應用發展。

消費者可以在「麻布記帳（MoneyBook）」App中的金融商品資訊查詢第一銀行各項金融產品包括新臺幣存款、外幣存款、貸款、信用卡、投資理財及其他銀行服務如保險箱、營業單位、自動櫃員機、匯利率等。此外，在開放銀行金融數據共享下，第一銀行將持續與更多金融科技公司合作，共同推動建立「開放API」完整生態系，形成互利共榮的金融生態圈，提供更貼近消費者需求金融服務，搶攻未來數位金融新契機。