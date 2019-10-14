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4天2死！外送員是承攬還是僱傭制 到底誰來管？

小企業想借款 未來可用水電瓦斯繳費紀錄徵信

2019-10-14 17:03經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

立委郭正亮今（14日）早在立法院質詢時提及，國內40萬中小企業向銀行借款困難，多數因為信用評等不足，建議思考借鏡對岸中國大陸P2P網路個人借貸平台，運用導入數位化或行動數據來建立一套風控模型。金融監督管理委員會主委顧立雄表示，信用卡聯徵中心正在建置介接政府資料，未來可參考企業繳納水電瓦斯費紀錄，來輔助加速銀行徵信核貸的速度。

立委郭正亮上午在財政委員會質詢時表示，有些中小企業規模小、與銀行往來不足，實際上根本無法取得銀行融資，雖然銀行總放款戶數高達143萬戶，但其中各家銀行重疊，實際往來企業家數可能不到40萬、占比僅三成左右。建議金管會應引入數位化等新科技，例如中國銀行或是P2P（網路個人貸款）等，運用一些非傳統的信用資料，例如行動數據或是網路消費歷程等，創造多元授信指標，可發展行為徵信數據。

金管會主委顧立雄回應表示，未來中小企業放款，除了金額外也要考慮家數。台灣有聯徵中心對財務資料收集相當完整，但這的確是傳統金融，至於行為數據的應用，因為涉及個資，監理機關在核准是會相對小心，只要不涉及個資保護法的部份，企業金融這塊可以考慮來發展。目前，聯徵中心已在介接水電瓦斯費等繳交紀錄平台，還有純網銀等等，未來考慮利用科技及數據分析，可以強化中小企業信用不足的部分，讓中小企業更容易取得銀行貸款。

銀行局長邱淑貞會後補充，金管會已同意聯微中心開始介接政府機構的公開資訊，例如經濟部有關企業的水電瓦斯費繳費情況資料，未來企業若同意，亦可授權銀行查詢其繳交水電瓦斯費用的紀錄，以「信用資料輔佐行為資料」，可以加速中小企業通過核貸，更快取得貸款。

目前國發會有MyData（數位服務個人化）的計畫，民眾可以授權的情況下，查到政府相關公開資料，戶役政、車籍、金融等資料，聯徵中心亦獲金管會同意介接相關平台，未來民眾也可在聯徵中心一站申請各式政府公開資料及自己的信用資料。

金管會

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