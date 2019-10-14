美中達初步協議送利多 台幣今升2.3角 創21月最大升幅

美中達成初步協議激勵市場信心，台灣股匯齊揚上演多頭行情，台股重返萬一，新台幣也開高走高，一度爆升2.79角。台北股市開高收紅，收盤漲176.99點，為11066.95點，漲幅1.63%，成交金額1588.24億元。

終場新台幣收在30.62元，創逾一年新高，升2.3角或0.75％，單日升幅創21個月最大，台北外匯經紀公司成交量達14.26億美元，創逾兩個月單日最大量。隨著新台幣高升，哈日族也跟著樂開懷，根據台銀最新牌告匯率，日圓現鈔賣出價來到0.2863元，創5個月新低。

瑞銀財富管理投資總監辦公室認為，儘管美中兩國朝摩擦降級的方向邁進，爭端在短期內升級的風險有所下降，但不足以改善全球經濟前景基本面，維持謹慎的看法。在初步協議細節公佈前，建議投資配置維持溫和，不看好股票。

美中貿易談判達成階段性的第一階段初步共識，距離貿易休戰還有很大的距離，美股已率先上演慶祝行情，帶動後續開盤的亞股全面上漲。金管會主委顧立雄表示，「已經讓市場喘一口氣」。

立委林德福今天質詢，近期大戶與中實戶重回台股市場，是否意味著第四季台股有多頭行情，為何現在股市動能仍顯不足？有沒有負面變數？

顧立雄回應，市場永遠會有變數，大戶與中實戶的人數在今年第一季大幅度減少，是受中美貿易戰等不確定因素影響，目前已回升但仍未重回高點。大戶和中實戶人數回升，不代表股市發展趨勢一定朝正面發展，但可顯示大戶及中實戶來越看清楚操作的策略方向。

立委羅明才問，未來台股「萬一」是否為常態？顧立雄說，股市動能跟不確定因素有很大關係，包括中美貿易戰未停，經濟仍有下行風險，還有香港情勢演變等不確定因素仍持續存在，「愈居高愈要思危」。

顧立雄表示，外資有進有出，跟去年同期相比呈現買超，整體持平，維持在二千億元上下。台灣總體經濟穩定，上市櫃公司營收良好，台股相對抗跌，動能仍在。