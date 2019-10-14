渣打助弱勢青年就業 體驗六星級飯店管理工作

2019-10-14 15:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



為協助視障及中低收入的青年有學習、成長與就業機會，渣打銀行攜手台北文華東方酒店針對從事餐飲管理及觀光科系的學生，舉辦業界首次的「弱勢青年逐夢工作坊」。

來自北部三所學校、近50位的師生，在主辦單位渣打國際商業銀行林遠棟總經理、台北文華東方酒店Karan Berry 總經理、以及教育部學生事務及特殊教育司曹翠英副司長的致詞後，開啟這次的工作坊，接觸國際級管理者及主廚，啟發人生願景。

這項計畫的源起來自於渣打銀行過去六年協助視障人才多元就業，至今服務了超過727位視障朋友，並幫助逾550位視障人才成功就業。從今年起渣打銀行推動「Futuremakers」全球公益計畫，並開始向大型企業倡議這項計畫，希望一起攜手藉由工作坊擴大協助16-35歲的視障及來自中低收入家庭的弱勢青年，提供他們學習、成長及就業機會。

這次特別鎖定還在學校就讀的餐飲管理與觀光系所的學生，幫助他們進入職場之前，優先體驗六星級酒店的經營管理。