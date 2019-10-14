金管會新規定困擾金融業經營權之爭 立委要求提對策

2019-10-14 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／即時報導



立法院財委會今天審查金管會明（109）年度預算案，立委關注金管會推動的自然人專業董事規定，對明年彰銀改選造成的影響，要求金管會必須在年底或明年初，把新規定的遊戲規則如何處理講清楚。

立委費鴻泰質詢表示，你們推自然人專業董事，以彰銀為例，明年6月改選大戰，大家爭大眼睛在看，金管會推的自然人董事社會上看法不一，例如彰銀有九席董事，其中有三席獨董，大家搶，當然會先搶法人董事，可以代表財政部或台新金。

如果自然人專業董事沒選上，沒排入在前九名中，這樣的改選算不算？金管會主委顧立雄表示，若改選結果報上來未符規定，會請他們作調整。

費鴻泰表示，如何調整，這是政治議題要小心回答，從現在到明年彰銀改選，你們跟台新的人最好不要碰面。

費鴻泰說，你們推自然人董事有一套邏輯，剛好碰到兩方爭奪時，有無經營權影響很大？顧立雄表示，當時推動時，未考慮個別銀行競逐問題。

費鴻泰表示，過去有好幾家公股銀行差一點被併吞，都被他擋下來，像一銀、台企銀、兆豐、彰銀等，金管會跟銀行局對不該見的人不能見，自然人董事問題也要審慎研究。

舉例來說，如果財政部拿了五席，台新拿四席，台新要求財政部那邊要有自然人董事，要如何做？馬上糾紛就出來了。