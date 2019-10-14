立委批我國全球金融競爭力竟輸青島 顧立雄：WEF排第六

2019-10-14 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



國民黨立委曾銘宗今（14）日上午質詢時表示，全球金融中心指數評鑑報告最新9月公布，今年9月最新的排名跟上一次3月公布時一樣維持不變，是全球第34名，還輸給中國青島市，只贏韓國首爾。但金融監督管理委員會主委顧立雄回應，瑞士世界經濟論壇（WEF）今年給予台灣金融體系排名第六名。

如今香港資金有外逃情況，影響香港亞太金融中心地位，台灣是否能部份取代？有何優劣勢。顧立雄上午回應說，與其思考取代金融中心地位，不如務實來思考是否能吸引一些資金過來，打通國際金融業務分行(OBU)、外匯指定銀行(DBU)之間的通道，讓資金調度與高端理財一部份到台灣運作。

前金管會主委、現任立委曾銘宗說，他當年當主委時，2016年9月台灣在全球金融中心排名最好是21名，而顧立雄任內最好是27名，且一路往下退，一直退到今年3月時的34名，顧立雄當時說要採相關措施改善，但半年後還是一樣沒進步，曾銘宗可未來可進步到哪？顧立雄回答說會來努力，不過他也提出，今年瑞士世界經濟論壇（WEF）今年給予台灣金融體系排名第六名，顯示各自有各自的指標，應發揮強項例如金融創新力，看評比弱項指標在哪，作一些檢討改善，強化金融競爭力與創新力。

香港抗爭事件持續上演，今天上午在立法院財委會上，立委曾銘宗問顧立雄，萬一香港狀況持續惡化 ，是否會影響香港亞太金融中心地位？近來的外資銀行預估，香港近四個月資金已移出40億美元，移往新加坡。作為區域金融中心，我們有何優劣勢？如何趁這個最好時機，採取相關措施吸引人才、資金來台。

顧立雄說，香港相較我國有三大優勢，亦即稅賦、資金自由移動與英語系國家，也是我們的劣勢。至於顧立雄說，我國現有架構上OBU（國際金融業務分行），是境外虛擬理財調度地方，但廠商還需要實體的地方，台商子公司可利用OBU作為資金調度中心，理財商品也可以考慮在台商、跨國企業給予更大的彈性。不管帳戶、商品面、服務面，讓OBU可做的， 讓DBU（外匯指定銀行）也可以來做，吸引他們考慮將台灣作為理財中心之一。有關利率、匯率部份需要跟央行商量，我們希望年底以前定案。

顧立雄會中解擇，每個金融市場所在國家，都有其相對的優勢、弱勢，多發揚優勢，例如我國在金融創新上較具優勢，因此要運用數位金融，所以需要開放純網銀或是支付，以帶動其他銀行數位金融更多發展。但我國也有弱勢的部份，例如資本適足率，所以之前雖然要提高系統性重要銀行D-SIBs的資本適足率，雖然很有意見，但這不是金管會獨要求，而是它們去在國際上打海外盃，人家看的都是這個（資本適足率），不會看說核心資本適足率7、8%就滿意了，儘管目前國銀的總體適足率11.5%，還是不足以支撐去打亞洲盃，自我要求要有。