永豐銀員工下班從金庫搬錢救董未開罰 顧立雄：了解中

2019-10-14 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



立委黃國昌今（14）日上午在立法院爆料，前永豐金董事長何壽川被帶到台北地檢署時，有員工在下班時間7點多自銀行提領7,000萬元，疑似從銀行金庫搬錢替其籌措保釋金，但後來沒用又存回，而且金管會在2018年就已金檢查到，但至今未開罰。金融監理管理委員會主委顧立雄說，目前還有程序要進行，他需要回去查明了解。

黃國昌今早在立院時說，金管會在2018年金檢時查獲，前永豐金董事長何壽川被帶到台北地檢署時，永豐銀行有一員工在晚上7點多，銀行已下班時，自同一行員處，提領15位非本人帳戶中的現金計7,000萬元，連同之前已提領三筆大額現金共5,00萬元，共7,500萬元，隔日又存回帳戶。他指控這疑似是從銀行金庫搬錢，要為何壽川籌措保釋金，但金管會在2018年就已金檢查到，但至今未開罰。

金管會主委顧立雄回應時表示，要不要開罰，仍是要等銀行局的決定，目前仍有一定程序要進行，顧立雄並強調「這些都是密件」。他會後補充，到底是不是員工為前董座籌保釋金，他說需要回去查明，了解到是哪一次的金檢報告，還是後來的檢查意見書，需查明後再跟大家報告。

至於是否會開罰？檢查局長王儷娟表示，檢查報告已移送銀行局，但銀行局長邱淑貞表示，尚未看見此案，可能是承辦人員處理中。