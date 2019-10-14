二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



國慶連假期間，連續有兩位餐飲外送員車禍喪命，立委賴世葆今（14）日上午在立法院財政委員會質詢時指出，國內二大送餐平台、Uber Eats與foodpanda通通沒勞健保來規避，連假短短四天期間竟然就有二位外送員遭撞死，他們只有意外險保障，沒有機車險的保障，是死了活該嗎？

金融監督管理委員會顧立雄說，因為送餐平台與外送員是承攬制，平台雇主沒有投保，至於強制汽機車責任險是針對第三人，而不是外送員，若需要有保障，他應該再保一個傷害險，就保險的理解是如此。保險局長施瓊華上午補充解釋，外送員沒有機車險賠，但撞到他的對方有投保強制汽車保險，撞到他的人有200萬元強制險啟動。

但立委賴世葆質疑說，美國的Uber Eats外送平台，只要訂單上了APP，外送員開始送，馬上就有保險。意外險是很便宜，為何來台灣就沒有，是吃定台灣金管會、保險局，這麼大一群年輕人喜歡機車外送，有一定的風險，保險局怎麼能置身事外？ 年輕人是弱勢團體，金管會應該要求企業做此承諾，或是發函給企業，要求平台企業需要幫年輕人投保。