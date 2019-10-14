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外送員3天2死 勞動部公布UberEats、Foodpanda勞檢

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二外送員喪命機車險不賠 保險局：對方責任險賠200萬元

2019-10-14 10:30經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

國慶連假期間，連續有兩位餐飲外送員車禍喪命，立委賴世葆今（14）日上午在立法院財政委員會質詢時指出，國內二大送餐平台、Uber Eats與foodpanda通通沒勞健保來規避，連假短短四天期間竟然就有二位外送員遭撞死，他們只有意外險保障，沒有機車險的保障，是死了活該嗎？

金融監督管理委員會顧立雄說，因為送餐平台與外送員是承攬制，平台雇主沒有投保，至於強制汽機車責任險是針對第三人，而不是外送員，若需要有保障，他應該再保一個傷害險，就保險的理解是如此。保險局長施瓊華上午補充解釋，外送員沒有機車險賠，但撞到他的對方有投保強制汽車保險，撞到他的人有200萬元強制險啟動。

但立委賴世葆質疑說，美國的Uber Eats外送平台，只要訂單上了APP，外送員開始送，馬上就有保險。意外險是很便宜，為何來台灣就沒有，是吃定台灣金管會、保險局，這麼大一群年輕人喜歡機車外送，有一定的風險，保險局怎麼能置身事外？ 年輕人是弱勢團體，金管會應該要求企業做此承諾，或是發函給企業，要求平台企業需要幫年輕人投保。

顧立雄回應，這部份要投保，也是需要雇主跟外送員根據契約再洽某保險公司，透過商業約定來確定。至於是否發函給公司，牽涉到勞雇雙方，應該由各地方勞動局，根據他們的所在地，由地方政府來洽談。賴世葆請金管會發函給各地方政府。顧立雄說，由於金管會是管險種，不是管雇主要不要來投保。至於就監理機構的立場，將會請產險公會來表明，並提供相關商品的內容，由公的發函給地方政府，希望建請雇主來考慮。

因送餐平台與外送員是承攬制，平台雇主沒有投保，至於強制汽機車責任險是針對第三人，...
因送餐平台與外送員是承攬制，平台雇主沒有投保，至於強制汽機車責任險是針對第三人，而不是外送員，若需要有保障，他應該再保一個傷害險，就保險的理解是如此。記者林伯東／攝影
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