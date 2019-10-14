親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

圖輯／驚心動魄！61年來最強颱哈吉貝撲日災情

別牽拖陸客…這些人讓「台灣的合掌村」變西門町

股匯雙漲 新台幣大漲逾1角

2019-10-14 09:14經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

新台幣今天早盤以30.825元兌1美元，升值2.5分開出。

受到中美貿易談判進展助攻，美股大漲，台北股匯周一開盤雙雙展現強勁攻勢。

台股上漲逾百點，新台幣小幅升值開出之後，立即展現強勁攻勢，升值逾1角，目前來到30.719元兌1美元，上漲1.31角。

新台幣台股

相關新聞

布局特別股 提高投資穩健度

2019-10-14 09:20

經濟日報校園金融座談 聚焦FinTech發展

2019-10-14 00:27

中信銀啟動捷運棒球列車

2019-10-14 00:12

央行外匯投資 勝過代操

2019-10-13 23:23

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

創櫃投資媒合會 來了

2019-10-13 23:09

「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06

錢線人物／賴聖唐「撩落去」 熱情變利器

2019-10-13 13:42

中信挺中華隊 北捷棒球列車啟動

2019-10-14 00:49
看更多

熱門文章

美中貿易戰停火？ 郭台銘示警：為之過早

2019-10-13 19:04

「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06

台積電再創奇蹟預言成真 張忠謀解密有3強項

2019-10-13 13:24

勞退新制帳戶 他們是忘記了...還是怕領出來？

2019-10-13 13:06

紅色警戒 陸企挖角記憶體人才

2019-10-13 23:29

華為5G機海戰 台系鏈大補

2019-10-13 23:28

勞退新制帳戶分紅比定存甜 能放多久是多久

2019-10-13 13:08

外銀辦事處違規 火速「被撤離」

2019-10-13 23:19

南亞科用三招 留住員工

2019-10-13 23:25

長照扣除額12萬 三情形可享

2019-10-14 00:42

翁朝棟：全球鋼價正向發展

2019-10-14 00:33

職業房東 須報繳營業稅

2019-10-13 22:31

唐榮80周年廠慶 再創老而彌堅新時代

2019-10-13 22:55

長鑫存儲年底量產 陸自主生產DRAM威脅台廠

2019-10-14 00:34

國內需求淡 太陽能廠短期展望保守

2019-10-13 14:09

華美銀行十年沒升格...不如歸去

2019-10-13 23:17

名家觀點／從日本調高消費稅看台灣稅制

2019-10-13 22:25

鴻海攜夏普 強攻AI雲服務

2019-10-13 23:24

中經院18日公布第4季經濟預測 預估上修

2019-10-13 17:26

永續能源之路／首爾官民攜手 脫離核電不再只是口號

2019-10-13 21:33

員工出差車票存根 可列扣

2019-10-13 22:31

財經觀點／LED台廠 須朝利基型市場邁進

2019-10-14 00:55

陸展延我工具機反傾銷調查

2019-10-14 00:33

黃肇雄專訪（一）／訊連攻人臉辨識 生意做不完

2019-10-13 22:23

永續能源之路／日企打造智慧城 節能減碳能源零消耗

2019-10-13 21:13

雙11商機 手機廠備貨

2019-10-13 23:24

永續能源之路／保障海上風機勞工安全 工時更嚴格

2019-10-13 21:03

永續能源之路／核電兩成 日本：安全前提負責能源政策

2019-10-13 21:11

永續能源之路／專訪能源政策 日本能源廳書面訪問全文

2019-10-13 21:12

三星公益路跑今登場 歷年最高報名費逾472萬全額捐贈

2019-10-13 14:57

負利率時代 央行賺錢變難了

2019-10-13 23:20

永續能源之路／台夫特理工大學Green Village計畫

2019-10-13 21:21

雙十連假助威 遠百買氣旺

2019-10-13 21:08

永續能源之路／古老綠首都奈梅亨 落實綠色生活主張

2019-10-13 21:21

台達電 8K投影機攻進日本

2019-10-13 23:13

名模條款子法預告期滿 明年報稅適用

2019-10-14 00:45

國慶連假逢週年慶檔期 帶旺百貨業績

2019-10-13 19:28

名模條款預告將屆滿 明年報稅適用3項支出減除

2019-10-13 11:25

瑪格麗特談品牌／做品牌，還是產品？

2019-10-13 22:27

油價再降1角 長期趨勢仍看美中僵局中東臉色

2019-10-13 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top