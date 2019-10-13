親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

拳擊世錦賽／技壓法國好手 黃筱雯54公斤級奪金

籲美國承認台灣請願案 一週內達10萬連署門檻

「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06經濟日報 記者陳美君╱台北即時報導

中央銀行發行「2」字頭鈔券，已有超過17年的時間，但民眾不愛用，導致流通比率偏低，且庫存數量去化速度逐年減緩，以致呈現庫存鈔券用紙「倉庫堆滿滿」的狀態。

因應民眾日常交易所需，央行目前發行五種面額的鈔券，包括100元、200元、500元、1,000元、2,000元，最新資料顯示，明（109）年，這五種鈔券裡，「2」字頭鈔券的流通比率仍舊偏低，其中200元為0.58%，2,000元為1.44%。

央行在民國91年發行200元及2,000元等「2」字頭系列鈔券，分析其近三年（105至107年）流通在外情形，截至去（107）年底止，200元及2,000元發行鈔券流通在外張數，分別為1,930萬餘張、4,868萬餘張，僅占整體流通在外鈔券31億1,903萬餘張的0.62%及1.56%。

另外，「2」字頭鈔券流通比率呈逐年下滑趨勢，200元鈔券流通比率從105年度的0.67%，下滑至107年的0.62%；2,000元鈔券流通比率也從105年的1.69%，下滑至107年的1.56%，顯示「2」字頭鈔券發行已逾17年，流通比率仍屬偏低。

「2」字頭鈔券因民眾使用意願不高，去化速度緩慢，連帶影響央行所屬中央印製廠於90年至91年間購置該等鈔券用紙滯庫多年，未能領用生產。截至今年7月底止，購買「2」字頭鈔券用紙庫存數量為7,310.736令，帳列價值為5,155萬6千元。

因流通比率偏低，且庫存數量去化速度呈逐年減緩趨勢，至去年底止還有庫存1億4,347萬餘張約42.87%尚待發行，另庫存鈔券用紙滯庫亦多年未能使用，有待央行積極研謀改善。

央行
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

食物外送員車禍亡 「機車險不賠」

2019-10-13 00:23

錢線人物／賴聖唐「撩落去」 熱情變利器

2019-10-13 13:42

橘世代／退休理財趁早 每月5千變千萬

2019-10-13 00:16

財經觀點／多空震盪 啞鈴式投資分散風險

2019-10-12 23:53

渣打、星展銀搶才 提早啟動招募計畫

2019-10-12 23:25

網路投保遠雄人壽旅平險 銅板價優惠三選一

2019-10-12 13:05

外送途中出車禍車險不賠 保險局研議營業用機車險

2019-10-12 17:18

熱門文章

食物外送員車禍亡 「機車險不賠」

2019-10-13 00:23

蔡英文稱台灣不缺電 王明鉅：台灣一定缺錢

2019-10-13 06:07

101觀景台祭出上午101元 打破單日國人登頂造訪記錄

2019-10-12 21:30

聯發科車用晶片 客戶追著跑

2019-10-12 23:44

外送途中出車禍車險不賠 保險局研議營業用機車險

2019-10-12 17:18

橘世代／退休理財趁早 每月5千變千萬

2019-10-13 00:16

台積電再創奇蹟預言成真 張忠謀解密有3強項

2019-10-13 13:24

全台首座 百億級紅酒博物館將面世

2019-10-12 23:25

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top