「2」字頭鈔券民眾不愛 庫存用紙「倉庫堆滿滿」

2019-10-13 17:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北即時報導



中央銀行發行「2」字頭鈔券，已有超過17年的時間，但民眾不愛用，導致流通比率偏低，且庫存數量去化速度逐年減緩，以致呈現庫存鈔券用紙「倉庫堆滿滿」的狀態。

因應民眾日常交易所需，央行目前發行五種面額的鈔券，包括100元、200元、500元、1,000元、2,000元，最新資料顯示，明（109）年，這五種鈔券裡，「2」字頭鈔券的流通比率仍舊偏低，其中200元為0.58%，2,000元為1.44%。

央行在民國91年發行200元及2,000元等「2」字頭系列鈔券，分析其近三年（105至107年）流通在外情形，截至去（107）年底止，200元及2,000元發行鈔券流通在外張數，分別為1,930萬餘張、4,868萬餘張，僅占整體流通在外鈔券31億1,903萬餘張的0.62%及1.56%。

另外，「2」字頭鈔券流通比率呈逐年下滑趨勢，200元鈔券流通比率從105年度的0.67%，下滑至107年的0.62%；2,000元鈔券流通比率也從105年的1.69%，下滑至107年的1.56%，顯示「2」字頭鈔券發行已逾17年，流通比率仍屬偏低。

「2」字頭鈔券因民眾使用意願不高，去化速度緩慢，連帶影響央行所屬中央印製廠於90年至91年間購置該等鈔券用紙滯庫多年，未能領用生產。截至今年7月底止，購買「2」字頭鈔券用紙庫存數量為7,310.736令，帳列價值為5,155萬6千元。

因流通比率偏低，且庫存數量去化速度呈逐年減緩趨勢，至去年底止還有庫存1億4,347萬餘張約42.87%尚待發行，另庫存鈔券用紙滯庫亦多年未能使用，有待央行積極研謀改善。