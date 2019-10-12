臉書幣做不下去？專家：各國央行監管才是關鍵

2019-10-12 21:29 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



PayPal、萬事達卡（Mastercard）、Visa、eBay等公司接連宣布，將退出臉書的加密貨幣Libra計畫。國內金融人士直言，這些國際公司退出，對Libra消費支付與發行量會有所影響，「但Libra真正的問題在於監管及貨幣主權的問題。」

該金融人士說，ebay因為是購物平台，其退出後，沒有購物平台的交易，就沒有金流的需要，所以Libra需要其他消費平台加入，否則Libra用於消費支付的意義會大打折扣；萬事達卡跟Visa的退出，也會造成未來Libra發行時，透過信用卡支付取得Libra的傳統重要金融工具，也可能影響其發行量。

但他認為，Libra真正的問題在於監管及貨幣主權的問題。目前各國看起來各國央行對於Libra的態度都傾向要嚴加監管，這才是可能讓Libra計畫受阻的關鍵。

以我國央行來說，央行總裁楊金龍在9月中理監事會議後記者會就指出，Libra明年會不會推出來，「我個人認為，可能不是那麼樂觀。」因為目前各國對此有很大疑慮，監管上也非常審慎，包括美國、歐洲、日本、中國大陸都在審慎考量，「如果主要國家都沒讓它上路，自然也不會到台灣來。」

新世代金融基金會董事長陳沖在10月9日出席「東吳企管財經講堂」時也指出，libra目前在各國央行監理機構的要求下，2020年可能還出不來，但是各國央行應該做好準備來回應這個新興趨勢，甚至研究本身的數位貨幣。