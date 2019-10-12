外送途中出車禍車險不賠 保險局研議營業用機車險

2019-10-12 17:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



桃園發生空腹熊貓(foodpanda)一名外送員在外送途中車禍身亡。產險業者指出，機車險目前針對自家車卻用於營業使用的行為，是屬於保單除外不保事項。換言之，外送員用自己的機車送貨賺錢，即使該機車已投保機車強制險或任意險，若在外送途中發生車禍，保單不會理賠。

Uber Eats、foodpanda等食物外送越來越興盛，因為工時彈性，甚至號稱月收入可以達十萬，許多年輕人趨之若鶩想賺外快，但外送員的風險保障成為灰色地帶。產險業者表示，外送員很多是用機車外送，但其實現在機車險大多保障的是「自用機車」，雖然Uber Eats、foodpanda等外送平台的外送員是用自己的機車，但若是因為外送途中發生車禍，在不保範圍內。

產險業者指出，不管是機車還是汽車，其實在車險的保單條款內的「不保事項」中其中一項就是「被保險機車因出租與人或作收受報酬載運乘客或貨物等類似行為使用所致」，換言之，外送員用自己的機車送貨賺錢，即使該機車已投保機車強制險或任意險，若在外送途中發生車禍，被保險公司知道後，保單通常不會理賠。

但在外送平台興起前，Pizza店跟速食店也有很多外送員。產險業者說，這些外送員送的是自家的商品，通常車子也會是公司提供，應該由公司統一投保團體車險，但其實目前針對「營業用車」範圍並沒有包含機車。

保險局表示，目前有請產險公會研究，希望設計出營業用的機車險，但這類車險是提供給公司來投保，個人不能投保。針對外送平台的外送員用自家車當為營業用車，保險局也說，目前有部分產險公司提供附加條款或是特定車險，但很少數。

針對Uber Eats、foodpanda等外送員的個人保障。第一金人壽表示，由於美食外送員普遍年紀輕，預算也有限，可以選擇定期的意外險，在不幸發生意外時，失能保險金能用來彌補無法正常工作那段期間的收入損失，身故保險金則可以減輕家人的負擔。不過意外險是以保戶職業風險等級計算保費，投保時應誠實告知工作性質，包含兼職內容，誠實告知自己有兼職做外送員。