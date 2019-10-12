網路投保遠雄人壽旅平險 銅板價優惠三選一

2019-10-12 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／台北即時報導



遠雄人壽表示，網路投保旅平險貼近旅人需求，持續推出銅板價優惠三選一，投保成功後立即線上選，馬上享便利；11月30日前，成功加入網路投保會員，還有機會獲得全聯100元禮券；生日前三個月成功投保，不限金額生日當月也可上網領取7-11元氣早餐或土司工坊咖椰吐司幸福早餐，讓每一次的快樂出遊，同時享有三重超值禮遇。

國人最愛日韓五天遊，若投保遠雄人壽旅行平安保險800萬，附加傷害醫療保險80萬及新海外突發疾病健康保險80萬元，一天保費花費不到一杯咖啡的錢，即享意外、醫療完整保障及海外急難救助服務。

遠雄人壽提醒民眾，不論是一日輕旅行，或是跨越上千公里追逐極光，備妥旅平險才安心，其中尤以保險公司提供的保障擴及旅遊全程最完整。

以遠雄人壽網路投保旅平險為例，保障項目包括身故、失能、傷害醫療、海外突發疾病（含門診／急診／住院）及29項全球緊急救援服務。

遠雄人壽表示，近幾年國人旅遊型態從團體旅遊轉變以自由行為主流，隨著網路訂房、交通訂票日趨便捷快速，大幅縮短規劃行程的時間，越來越多民眾也都會趁連假衝一波，來趟國內外微旅行。

想要在最短時間備妥行前大小事，網路投保旅平險選擇遠雄人壽就是快，出發前一小時完成投保立即生效，不僅如此，連出國必備的機場接送或國際網卡也可一併搞定。

10月起只要網路投保遠雄人壽旅平險，單筆保費達300元以上，除享有近來超夯，特別是學生、上班族，甚至家庭主婦都愛不釋手的foodpanda美食外送訂餐優惠，也可選擇到府接送超方便的Call Car機場接送共乘，或港澳、日韓、東南亞、歐洲都適用的173wifi國際上網卡優惠。

今年暑假期間，台灣、日本及東南亞地區多次遇到颱風攪局，除了出遊行程必須機動調整，旅行保險期間及保障內容是否足夠也得隨時檢視。

遠雄人壽貼心保戶，凡購買旅行平安險，若因天災致旅行行程延誤或取消，將提供保戶融通變更旅平險保障期間，來電專人服務一次完備。