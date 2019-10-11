壽險業爭取變額年金險網路投保 保險局研議中

2019-10-11 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



網路投保成趨勢，壽險公會建議保險局開放變額年金險可透過網路進行投保，並同時爭取開放新型態的身分驗證。保險局表示，變額年金險目前正在研議中，今年會先著重在身分驗證機制，開放業者先以申請試辦的方式，試辦後若評估可行就會直接開放。過去保險局曾有過五波網路投保的開放，若這次開放將是第六波，將為網路投保帶來市場活水。

保險局從2014年開放網路投保後，5年來有過5波開放，第5波開放是在2017年11月，當時開放小額終老保險；並開放父母可為7歲以下子女買旅平險；旅平險保額上限舊客戶增加到1500萬、新客戶增加到1000萬。但談論已久的變額年金險跟健康險，皆未在開放項目內。

壽險公會日前再向保險局繼續爭取開放變額年金險的網路投保。保險局副局長張玉煇表示，正在研議中，變額年金險屬於投資型保單，投資型保險商品較複雜，若開放網路投保，要如何讓消費者清楚了解投資型保單是牽涉到投資，投資的風險需自負等問題，但既然業者有需求，只要壽險業者能提出相關風險控管方案，確保能掌握風險，當然持開放態度。

針對網路投保第6波的開放，張玉煇也說，今年業者多著重在身分驗證機制上，保險業試辦要點已經發布，針對網路投保新型態的身分驗證，業者可以申請試辦，若試辦後評估是可行，就可以開放，不過截至目前還沒有業者正式申請試辦。

原先網路投保最壯大的是產險業，因為大部分產險業販售的險種，都已開放可直接在網路投保。但保險局在2016年將壽險業販售的利變型年金納入網路投保項目後，金控旗下壽險跟銀行通力合作，大推網路投保刷卡回饋等優惠，順利帶動熱潮，促使壽險業者的網路投保市占率在去年一舉反超產險業者。這次爭取開放變額年金險，希望能為壽險業的網路投保再注入活水。

根據保險局統計，今年截至8月底，壽險業網路投保保費收入達19.71億元，比起去年同期的增加超過8成；產險業今年前8月保費收入為8.97億元，較去年同期成長近5成。其中壽險業的網路投保中，光利變年金險保費收入就高達18.8億元，占整體壽險業網路投保的95%，顯示壽險業網路投保最大宗仍是來自利變年金險，旅平險、定期壽險排第二、三名，保費收入各別為4397萬元跟521萬元。

台灣人壽表示，網路投保擁有24小時、快速方便、可自主選擇三大優勢。依照台壽內部統計，網路投保客群仍集中在30至39歲的小資族群占比最高，其中網路投保年金險吸引30至44歲族群青睞。