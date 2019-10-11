聯準會降息在即 外銀美元定存年息上看2.8%

2019-10-11 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



聯準會降息預期升溫，外銀紛紛推出高利美元定存搶市，渣打銀行、滙豐銀行接連推出高利美元定存，渣打銀美金定存專案5個月期年息最高2.8%，到十月底截止；滙豐銀行推美金6個月期優利定存，最高年息也上看2.8%。

滙豐銀行表示，儘管近期美國部分經濟數據表現偏弱，美國ISM製造業數據指數走低，但在缺少讓全球經濟增長大幅反彈的催化劑之下，市場「避險」情緒可能持續並支撐美元表現。渣打銀行也指出，聯準會降息預期升溫，在全球市場波動且充滿不確定性之情況下，美元仍是台灣消費者偏愛的外幣投資選擇。

針對偏好定存的穩健型投資人，渣打銀行於10月份推出人民幣與美元的高利定存專案，美元定存5個月期年息最高可達2.8%、人民幣6個月期年息最高可達2.7%，活動截止日為10月31日。

滙豐銀行針對「卓越理財」與「運籌理財」客戶，推出可以新資金承作6個月期美金優利定存專案，單筆最低承作金額達美金20萬可享優惠年息2.8%；另外，單筆最低承作金額達美金10萬元可享年息2.6%、單筆最低承作金額達美金1萬元可享年息2.4%，活動時間到12月31日止。

美金活存部分，渣打銀行推出活動期間完成登錄，即可自登錄當月起享三個月年息1.2%至2.8%，渣打銀行全新客戶或線上換匯達指定門檻還可再享額外加碼，最高可加碼至3.1%，活動從即日起至12月31日止。

另外，對於有換匯需求的消費者，滙豐銀行提供5大外幣換匯定存方案。即日起至12月31日止，「卓越理財」與「運籌理財」客戶可承作7天期、年息最高3.88%外幣換匯定存專案，適用幣別為美金、澳幣、紐幣、加幣或英鎊，單筆最低承作金額為該換匯幣別1萬元。

滙豐銀行也推出新台幣優利定存專案，即日起至12月31日止，「卓越理財」與「運籌理財」客戶可承作6個月期、年息1.1%的新台幣定存，單筆最低承作金額為新台幣30萬元。