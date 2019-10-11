親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首次出手就上手／漲一倍賣不賣？存股六大關鍵時刻一次掌握

聯準會降息在即 外銀美元定存年息上看2.8%

2019-10-11 13:55聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

聯準會降息預期升溫，外銀紛紛推出高利美元定存搶市，渣打銀行、滙豐銀行接連推出高利美元定存，渣打銀美金定存專案5個月期年息最高2.8%，到十月底截止；滙豐銀行推美金6個月期優利定存，最高年息也上看2.8%。

滙豐銀行表示，儘管近期美國部分經濟數據表現偏弱，美國ISM製造業數據指數走低，但在缺少讓全球經濟增長大幅反彈的催化劑之下，市場「避險」情緒可能持續並支撐美元表現。渣打銀行也指出，聯準會降息預期升溫，在全球市場波動且充滿不確定性之情況下，美元仍是台灣消費者偏愛的外幣投資選擇。

針對偏好定存的穩健型投資人，渣打銀行於10月份推出人民幣與美元的高利定存專案，美元定存5個月期年息最高可達2.8%、人民幣6個月期年息最高可達2.7%，活動截止日為10月31日。

滙豐銀行針對「卓越理財」與「運籌理財」客戶，推出可以新資金承作6個月期美金優利定存專案，單筆最低承作金額達美金20萬可享優惠年息2.8%；另外，單筆最低承作金額達美金10萬元可享年息2.6%、單筆最低承作金額達美金1萬元可享年息2.4%，活動時間到12月31日止。

美金活存部分，渣打銀行推出活動期間完成登錄，即可自登錄當月起享三個月年息1.2%至2.8%，渣打銀行全新客戶或線上換匯達指定門檻還可再享額外加碼，最高可加碼至3.1%，活動從即日起至12月31日止。

另外，對於有換匯需求的消費者，滙豐銀行提供5大外幣換匯定存方案。即日起至12月31日止，「卓越理財」與「運籌理財」客戶可承作7天期、年息最高3.88%外幣換匯定存專案，適用幣別為美金、澳幣、紐幣、加幣或英鎊，單筆最低承作金額為該換匯幣別1萬元。

滙豐銀行也推出新台幣優利定存專案，即日起至12月31日止，「卓越理財」與「運籌理財」客戶可承作6個月期、年息1.1%的新台幣定存，單筆最低承作金額為新台幣30萬元。

定存渣打銀行降息
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

美中貿易談判變數 黃金避險仍具表現機會

2019-10-11 11:13

中租9月營收大增22% 連三月站穩50億元

2019-10-11 02:53

五族群…申辦安養信託意願較高

2019-10-11 02:53

結盟「社區幫」App 國泰打造居住金融生態圈

2019-10-11 02:53

三關鍵…公股銀行安養信託業績領先民銀

2019-10-11 02:53

行庫安養信託 受益人衝2萬

2019-10-11 02:53

公銀員工持股信託／子公司適用 可強化向心力

2019-10-11 02:53

公銀員工持股信託 擴及金控

2019-10-11 02:53

全球降息風起 綠巨人重出江湖躍買債王

2019-10-11 01:28

債券統計出爐 金融機構眼光精準押對寶

2019-10-11 01:28

臉書libra將誕生 陳冲：2020年可能還出不來

2019-10-10 17:18

超級颱風襲日 保旅平險留意班機延誤理賠

2019-10-10 15:39

53.6％年輕人想創業 微創業必知的投保技巧

2019-10-10 14:38
看更多

熱門文章

面板大進擊…三星砸110億美元 升級產線

2019-10-11 00:10

電郵詐騙 一個字母坑千萬

2019-10-11 05:25

公銀員工持股信託 擴及金控

2019-10-11 02:53

陸LED龍頭 來台大挖角

2019-10-11 01:13

年薪千萬送透天厝 陸三安光電來台挖角

2019-10-11 00:18

全球降息風起 綠巨人重出江湖躍買債王

2019-10-11 01:28

台達電《水起．台灣》千人日月潭壯觀同框

2019-10-10 21:23

三星升級LCD產線 雙虎警戒

2019-10-11 01:13

大尺寸面板供過於求 友達、群創轉攻中小面板

2019-10-11 01:13

LEXUS、 Volvo搶攻休旅車市場商機

2019-10-11 13:02

超級颱風襲日 保旅平險留意班機延誤理賠

2019-10-10 15:39

鴻海威州廠工程 邁大步

2019-10-11 01:13

電郵詐騙／造假三手法 收信看仔細

2019-10-11 05:25

地價稅11月開徵 首度適用自然人憑證無卡申報

2019-10-10 16:07

響應首屆亞太循環經濟論壇 台電：煤灰再利用成新資源

2019-10-10 21:09

臉書libra將誕生 陳冲：2020年可能還出不來

2019-10-10 17:18

陸廠來台挖角 台籍員工多元思維有魅力

2019-10-11 01:13

電郵詐騙／今年來36案 拐走上億元

2019-10-11 05:25

全球最大戶外8K投影 台達「水起．台灣」千人同框

2019-10-10 21:05

三星明年擴大投資 牽動NAND市況

2019-10-11 01:13

全球最大戶外8K投影 台達《水起．台灣》日月潭登場

2019-10-10 19:40

中租9月營收大增22% 連三月站穩50億元

2019-10-11 02:53

五族群…申辦安養信託意願較高

2019-10-11 02:53

十月搶開新車 消費者買車很划算

2019-10-11 12:59

電郵詐騙／防詐五招 幫金庫上安全鎖

2019-10-11 05:25

聯準會降息在即 外銀美元定存年息上看2.8%

2019-10-11 13:55

全球最大戶外8K投影盛宴 台達邀千人日月潭壯觀同框

2019-10-10 15:55

電郵詐騙／駭客新招數 癱瘓機台系統

2019-10-11 05:25

台企泰正點／這一餐，比巴菲特午餐還貴！泰瀚強挑戰不可能任務

2019-10-11 13:23

網拍課徵營業稅 三種形態

2019-10-11 02:57

行庫安養信託 受益人衝2萬

2019-10-11 02:53

政經面向都力挺 荷蘭穩居對台投資最大地區

2019-10-10 16:38

三關鍵…公股銀行安養信託業績領先民銀

2019-10-11 02:53

名家觀點／PMI數據透露四訊號

2019-10-11 01:45

美中貿易談判變數 黃金避險仍具表現機會

2019-10-11 11:13

網家9月營收 創歷年同期新高

2019-10-10 15:33

企業買國內基金獲利 免稅

2019-10-11 02:57

債券統計出爐 金融機構眼光精準押對寶

2019-10-11 01:28

英特爾汪佳慧：台灣很小 反而是競爭優勢

2019-10-11 14:54

結盟「社區幫」App 國泰打造居住金融生態圈

2019-10-11 02:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top