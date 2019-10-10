臉書libra將誕生 陳冲：2020年可能還出不來

2019-10-10 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡靜紋 ／台北即時報導



臉書即將發行數位貨幣libra，陳冲表示，libra目前在各國央行監理機構的要求下，2020年可能還出不來，但是各國央行應該做好準備來回應這個新興的數位貨幣。路透 分享 facebook

臉書即將發行數位貨幣libra，陳冲表示，libra目前在各國央行監理機構的要求下，2020年可能還出不來，但是各國央行應該做好準備來回應這個新興的數位貨幣。

東吳大學企業管理學系於2019年10月9日舉辦第四季「東吳企管財經講堂」，第四場次主題為《libra一出，央行何以爭鋒？》由前行政院院長、東吳大學法商講座教授陳冲擔任主持人，邀請中央銀行業務局行務委員謝鳳瑛、MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉、源鉑資本創辦人暨執行長胡一天、電訊盈科企業方案金融行業助理副總裁黃文玲及東吳大學教授歐素華，共同探討臉書即將發行數位貨幣libra的重要議題，以及各國央行的回應作為。

陳冲在13年前、2006年，即在專欄「如果葛林斯班的接班人是Blinder」中呼籲，貨幣由metal based到paper based，將來自可能轉為software based，希望央行未雨綢繆。中國人民銀行近五年的努力，也可看出對數位貨幣的研究，已近成熟。

央行業務局行務委員謝鳳瑛說，目前央行基於貨幣交易的安全性、效益性與擴張性考量，還沒有要推出央行數位貨幣(CBDC, Central Bank Digital Currency)，但已有積極的研究準備。從發行機制來說，央行數位貨幣應該由「公私協力」的混合制度設計，也就是由央行發行數位貨幣，但由銀行與非銀行的支付機構來扮演點對點(P2P, Peer to Peer)的支付作業；且剛開始可由代幣基礎(token-base)這類相當於「現金」的支付貨幣出發，而帳戶類型則因為涉及利率計算等，較不易推出。謝鳳瑛進一步說明，從央行的角度來看，數位貨幣的發行重點不在技術，而在行為的管理，秉持「相同風險，相同管理」原則，央行有必要對數位貨幣的交易風險進行管理，包括防制洗錢、消費者權益保護、金融隱私與貨幣政策的執行等風險。

東吳大學企業管理學系歐素華教授說，由臉書發起的數位貨幣libra，主要建立在一個安全、可伸縮和可靠的區塊鏈之上，由一籃子的銀行存款和短期政府債券所支撐，以建立消費者對其內在價值的信任。至於libra的適用情境初期以跨境匯款和群眾募資為主，多數消費性金融服務其實仍深具地域性。此外，數位貨幣雖然具有匿名性，但卻未必具有保密性，尤其臉書過去曾有洩漏個資的前例，他的資料保密性也值得注意。最後，數位貨幣的普惠性其實也可能有地域上的差異性，菲律賓或印度等窮人約佔六成，較無足夠資產開立銀行帳戶，但卻擁有手機而能進行簡易的跨行或跨境匯款；相對的，台灣的金融服務建置相對完整普及，因此對於數位貨幣的交易需求也就有所差異。

電訊盈科企業方案金融行業助理副總裁黃文玲則以具體數據指出，目前各國在跨境匯款上的時間成本與交易成本並不低，匯款時間長達12小時，匯款手續費則高達400~700元；因此，libra這類數位貨幣的推出，確實有助於降低跨境匯款成本。

不過，黃文玲話鋒一轉，提問「央行目前對於libra究竟在怕什麼？」他提出幾點觀察。一是數位貨幣若由外國人所掌控，則對於一國貨幣的發行管制與匯率安定性，將有一定衝擊。二是數位貨幣儲備如何與法幣掛勾，又是否會在大量取得儲備過程中，反而成為全球的超級央行？三是數位貨幣是否會取代各國法幣？他認為數位貨幣確實會影響各國法幣的穩定性，但不會取而代之。四是libra是否會成功？他認為libra也許不會成功，但數位貨幣所建構的數位生態系卻方興未艾。目前已獲准發行加密貨幣的Line，他可能在生態系中逐漸取代傳統金融服務，但其實並不會影響央行的貨幣發行。

MaiCoin集團創辦人暨執行長劉世偉則提出，目前最常使用的數位貨幣是USDT穩定幣，他具備美元儲備的相對穩定性與全球流動性，目前已發行40億美元；而libra這類新興透過網路協議的數位貨幣，也許交易效率不高，但卻有其他好處，包括微型信貸、智能保單等，都可以透過開放系統達成交易。甚至如碳權這類交易，也可以透過區塊鏈技術進行。劉世偉也對人民銀行發行數位貨幣提出觀察。他認為大陸人民銀行有機會透過中國央行數位貨幣(CBDC)的國際化，結合一帶一路政策，開始建構跨國交易連結機制；而這有助於加速美國在數位貨幣的推動。

源鉑資本創辦人暨執行長胡一天則說，區塊鏈與數位貨幣的出現有其時代背景，除技術進步外，從1273~2017年全球債券市場的發行量與殖利率來看，目前全球金融市場是處於通貨膨脹的狀態；在現有金融體系交易也不見得安全的情況下，才有區塊鏈與數位貨幣的出現。不過他也提出，libra這類數位貨幣必須考量交易的效率性與公平性之間的衡平；尤其目前巴賽爾協議三(Basel III)就特別重視所謂流動性覆蓋率，而對於金融體系在中長期穩定資本也有一定要求。不過胡一天也質疑，當央行在監管金融體系時，又有誰在監管央行呢？他引用《Unelected Power》一書，提醒央行在管理金融市場時的自我省思。