僑光科大 攜手台中銀培訓金融人才

2019-10-09 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



僑光科技大學今（9）日與台中銀行簽訂「產學合作策略聯盟」，未來將積極運用雙方產學合作的資源，協助青年學子與產業接軌，培訓更多優秀的金融人才。

僑光科大與台中銀行締結產學合作聯盟，最大特色在於能鏈結在地龍頭銀行來培育人才，學校依據企業需求發展客製化就業導向模組課程，希望藉由合作創造銀行、學校、學生的三贏。

這項策略聯盟簽約儀式，由僑光科大校長楊敏華與台中銀行副總經理董益源主持，除了締結產學合作及教育夥伴關係，更以「台中銀行實習與就業模組課程計畫」深化聯盟關係與內涵。

楊敏華指出，台中銀行就業模組課程以存匯與理財人員為主，除了基礎課程之外，大三實務課程由台中銀行規劃講座課程，進一步甄選優秀學生在大四全學年到台中銀行實習，讓學生畢業後留任銀行就業。

董益源表示，台中銀行自民國42年創行以來，畢業於僑光科大的員工前前後後已將近500人。

另外，去年僑光至台中銀行參加實習工讀的大四學生，畢業後高達九成留任，今年亦有20名僑光學生進入台中銀行實習，占所有實習生的比例高達三成，這次透過簽訂策略聯盟，可望進一步深化產學合作成果。

僑光科大董事長陳伯濤說，台中銀行善盡企業社會責任，落實「用心關懷，盡在其中」的銀行精神，透過簽訂「台中銀行實習與就業模組課程計畫」，由高階主管到校開設實務講座課程、擴大辦理學生校外實習、業界導師諮詢輔導、教學參訪等活動。