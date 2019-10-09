潤寅詐貸案14家銀行踩雷 金管會認定銀行有疏失

2019-10-09 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／台北即時報導



潤寅詐貸案對公股行庫造成損失遭立委質詢，金管會主委顧立雄（左起）、兆豐金董事長張兆順、第一金控董事長廖燦昌、土銀董事長黃伯川、台企銀董事長黃伯怡上台備詢。記者陳正興／台北報導 分享 facebook 潤寅詐貸案有新進度。潤寅涉嫌向國內14家銀行詐貸84億元，金管會主委顧立雄今表示，針對14家銀行已進行專案金檢，初步發現多家銀行在業務作業面有缺失，同時也要求銀行公會需檢討自律規範。

潤寅實業公司涉嫌向台企銀、王道銀、星展銀等14家銀行詐貸84億元。今天立法院財委會，顧立雄表示，已對14家銀行進行完專案金檢。檢查局長王儷娟也表示，最初是王道銀行跟星展銀行最早發現潤寅公司有繳息不正常的狀況，事件才爆發。

顧立雄會後受訪表示，潤寅案第一是專案檢查報告，就各銀行的檢查報告來看難免有作業風險上的疏失：第二部分是請銀行公會從自律規範中要再加強，例如：應收帳款融資、發票確認機制等。

銀行局指出，銀行公會在今年10月1日已函報金管會有關應收帳款融資業務的強化措施，主要有三大重點：

第一，銀行應掌握賣方產銷情形、程序與對象，強化照會作業確認買方知悉；審查運送單據以查證交易真實性；向聯徵中心查詢該筆發票有無重複融資；控管集團風險等徵、授信強化措施。

第二，注意貸放資金流向及還款來源是否異常；發票等交易單據有無異常銷貨退回或折讓；注意應收帳款與銷售額是否相當等貸後作業強化措施。

第三，存款部門及授信部門應建立同步通報機制。