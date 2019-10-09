親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

LSE正式聲明 蔡英文：抱歉台灣惡質政治文化給母校困擾

創業家歡慶上櫃周年 階段性造節迎接雙11

2019-10-09 13:31經濟日報 記者蔡銘仁／台北報導

創業家兄弟（8477）歡慶股票上櫃周年，為回饋廣大消費者的支持，旗下電商平台生活市集今（9）日起至10月21日，推出「上櫃周年慶」，活動期間全站萬件商品感恩回饋價三折起，免運送到家，讓消費者一站式購足食衣住行育樂所需商品。創業家期望藉階段性造節，增添消費者黏著度，並期以逐步推升第4季網購買氣熱度，布局年終雙11、12購物節大檔。

此外，創業家看好消費者重視信用卡現金回饋的力度，攜手玉山銀行U Bear信用卡推出生活市集專屬雙重獨家優惠，第一重不限新舊戶，消費滿額即可拿到300元等值的回饋；第二重今年12月31日前，於生活市集下單刷卡，享優於市場的獨家8%現金回饋。

同時針對喜愛超商取貨的消費者，創業家也攜手物流夥伴全家便利商店，推出期間限定取貨優惠。

創業家於2016年10月正式上櫃，距離公司成立僅五年六個月，締造台灣電商業者最快掛牌上櫃紀錄，旗下電商平台生活市集始終秉持「精選商品提供高 CP 值」為目標，不斷強化AI技術及優化站內大數據，分析消費者輪廓與市場商品趨勢有成，精準掌握消費者需求，帶動今年第3季合併營收較去年同期成長9.88%。

創業家兄弟歡慶股票上櫃周年，為回饋廣大消費者的支持，旗下電商平台生活市集即日起推...
創業家兄弟歡慶股票上櫃周年，為回饋廣大消費者的支持，旗下電商平台生活市集即日起推出「上櫃周年慶」。圖／創業家提供
分享

創業家兄弟電商玉山銀行
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

曹興誠的乾隆珍寶包袱瓶 香港蘇富比拍賣8.28億元成交

2019-10-08 12:29

立委爆有上市櫃公司遭變相抽銀根 金管會將進行了解

2019-10-09 13:07

兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45

台股大戶中實戶破萬人 顧立雄：估第4季也微增

2019-10-09 14:22

三家純網銀統統有獎 藍委痛批：公信力蕩然無存

2019-10-09 12:59

將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

三家純網銀 顧立雄估資產市占不超過1%

2019-10-09 11:39

純網銀能賺錢嗎？顧立雄：前幾年市占估難達1%

2019-10-09 11:00

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49

今年10家銀行爆出理專A錢！理專該怎麼選、如何防錢被A走？教你3招自保

2019-10-09 10:22

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

元大證金併環華 過關

2019-10-09 00:19

債券ETF夯 規模衝1.1兆

2019-10-09 00:19

網路投保 旅平險最火紅

2019-10-09 00:19

一銀：85大樓貸款 有十足擔保

2019-10-09 00:19

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

去年匯損基期低 壽險業9月度小月

2019-10-09 00:11

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

君鴻酒店法拍再掀波 立委要求徹查一銀是否超貸

2019-10-08 14:27

國泰大樹計畫送愛心 16年助逾10萬名學子

2019-10-08 14:26

台幣7日升7.1分 五個月新高

2019-10-08 00:06
看更多

熱門文章

退休一次領還是按月領？這些情況算給你看

2019-10-08 21:58

王文淵擔心景氣「還有更壞」 謝金河：問題出在芳香烴

2019-10-09 12:45

附加China才准放行？MIT銷陸卡關 工總介入協調

2019-10-09 00:21

兩岸緊張 我產品輸陸傳遭卡關

2019-10-08 23:41

立委爆顧立雄將被換掉 純網銀大放水遭質疑政治操作

2019-10-09 10:58

金管會同意元大併環華證金 證金公司只剩一家

2019-10-08 18:00

潤寅花甲阿嬤如何騙到銀行80億元？財金部會展開調查

2019-10-09 11:41

11年最慘澹…十一長假 來台陸客剩三分之一

2019-10-09 00:42

英特爾CEO來台 揪伴搶商機

2019-10-09 00:44

超越去年 金控業前三季賺進2,963億

2019-10-09 00:13

有債務別怕！這些勞工退休金帳戶誰也拿不走

2019-10-09 11:37

貿易局：未接獲產品輸陸 被擋關案例

2019-10-08 23:38

金管會出招 挺中小企融資

2019-10-09 00:20

熱錢湧 台幣升至半年新高

2019-10-09 00:10

外銀美元活存 利率衝3.1%

2019-10-09 00:21

全台最大地面型光電場今完工 年發電量逾3.4億度

2019-10-09 12:00

將來銀行高層年薪加獎金3,000萬元 為兆豐銀老董四倍

2019-10-09 12:43

南亞科毛利率 失守30%

2019-10-09 00:43

台電砸606億 併聯離岸風電

2019-10-08 23:40

離岸風電上岸 台電投資516億元在彰化擴增併聯容量

2019-10-08 22:26

核三廠1號機將停機大修45天 9日起逐步降低負載

2019-10-08 15:10

雙美易主內幕》兩岸眼鏡龍頭搶輸台灣婚宴王，背後關鍵竟是他⋯⋯

2019-10-08 16:03

泰嘉建設總經理呂金發危機管理 業界按讚

2019-10-08 16:46

超貸君鴻酒店法拍案 一銀五點說明：有十足擔保

2019-10-08 14:59

十一陸客來台 大減三分之二

2019-10-08 23:44

外匯投資…澳幣、英鎊 也受歡迎

2019-10-09 00:20

英特爾增產CPU 紓解供需緊張

2019-10-09 00:43

WEF全球競爭力報告：台灣續居前四大創新國

2019-10-09 08:45

彰一開閉所工程拚2021年完工 將供2.5GW併網

2019-10-08 21:31

金控前三季獲利賺贏去年 全年挑戰新高 前四強賺逾半

2019-10-08 23:22

兆豐董座年薪不到千萬 將來銀行最高卻有3,000萬元

2019-10-09 12:45

美嚴打陸企刷臉應用 浩鑫、訊連迎轉單

2019-10-08 23:35

分享跨境電商十大趨勢 eBay全球副總裁林奕彰來台

2019-10-08 21:50

大賺七倍 曹興誠包袱瓶8.2億拍出

2019-10-09 00:18

台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

2019-10-09 10:20

凱博觀點／個人大陸資金合法回台解析

2019-10-09 00:06

味全舊廠土地 茂德啟動開發

2019-10-08 23:14

境外繳稅國內扣抵 兩要件

2019-10-09 00:06

長榮航大拓點 強攻北美線

2019-10-08 23:14

企業貸款2億被要求回存1億 顧立雄：不可以

2019-10-09 10:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top