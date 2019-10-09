創業家歡慶上櫃周年 階段性造節迎接雙11
創業家兄弟（8477）歡慶股票上櫃周年，為回饋廣大消費者的支持，旗下電商平台生活市集今（9）日起至10月21日，推出「上櫃周年慶」，活動期間全站萬件商品感恩回饋價三折起，免運送到家，讓消費者一站式購足食衣住行育樂所需商品。創業家期望藉階段性造節，增添消費者黏著度，並期以逐步推升第4季網購買氣熱度，布局年終雙11、12購物節大檔。
此外，創業家看好消費者重視信用卡現金回饋的力度，攜手玉山銀行U Bear信用卡推出生活市集專屬雙重獨家優惠，第一重不限新舊戶，消費滿額即可拿到300元等值的回饋；第二重今年12月31日前，於生活市集下單刷卡，享優於市場的獨家8%現金回饋。
同時針對喜愛超商取貨的消費者，創業家也攜手物流夥伴全家便利商店，推出期間限定取貨優惠。
創業家於2016年10月正式上櫃，距離公司成立僅五年六個月，締造台灣電商業者最快掛牌上櫃紀錄，旗下電商平台生活市集始終秉持「精選商品提供高 CP 值」為目標，不斷強化AI技術及優化站內大數據，分析消費者輪廓與市場商品趨勢有成，精準掌握消費者需求，帶動今年第3季合併營收較去年同期成長9.88%。
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