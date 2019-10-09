創業家歡慶上櫃周年 階段性造節迎接雙11

2019-10-09 13:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



創業家兄弟（8477）歡慶股票上櫃周年，為回饋廣大消費者的支持，旗下電商平台生活市集今（9）日起至10月21日，推出「上櫃周年慶」，活動期間全站萬件商品感恩回饋價三折起，免運送到家，讓消費者一站式購足食衣住行育樂所需商品。創業家期望藉階段性造節，增添消費者黏著度，並期以逐步推升第4季網購買氣熱度，布局年終雙11、12購物節大檔。

此外，創業家看好消費者重視信用卡現金回饋的力度，攜手玉山銀行U Bear信用卡推出生活市集專屬雙重獨家優惠，第一重不限新舊戶，消費滿額即可拿到300元等值的回饋；第二重今年12月31日前，於生活市集下單刷卡，享優於市場的獨家8%現金回饋。

同時針對喜愛超商取貨的消費者，創業家也攜手物流夥伴全家便利商店，推出期間限定取貨優惠。